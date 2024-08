Pé de Chinesa: A tecnologia fez a carta do leitor virar manchete!

A praticamente 10 dias da estreia de Mania de Você, internautas só falam de uma novela que nem sequer existe, mas já tem chamada e até falsa coletiva de imprensa

Gloria Perez (75) é lembrada - entre tantas outras coisas - como a autora de novelas que concorda com uma pitada de inverossimilhança na elaboração de algumas tramas (o famoso "tem que voar"). Só que nem ela mesma poderia imaginar que uma "fanfic" (histórias ficcionais criadas por fãs) causaria tamanha repercussão como a tal Pé de Chinesa. Isso por que a tecnologia fez com que fosse criado um cenário como se a antiga e tradicional carta do leitor de jornais e revistas tenha ocupado outro lugar: virou manchete!

A praticamente 10 dias da estreia de Mania de Você, nova novela das nove da Globo, o folhetim fictício - que sequer existe mas já tem chamada, suposta previsão de estreia, abertura e até meme usado como uma hipotética coletiva de imprensa - já é muito mais falado que a nova estreia da emissora.

Tal fato, que sempre existiu em grupos e comunidades de fãs de novela mas extremamente nichado, se alastrou para além de bolhas e depois de dominar a rede social X (antigo Twitter), chegou à imprensa, à própria novelista e à Rede Globo.

Diferente das imaginações de amantes da TV entre si, Pé de Chinesa cativou os internautas graças à perfeição da inteligência artificial. Rostos de Jade Picon (22) e Davi Brito (22) em personagens, cores e formas criativas em vinhetas e um acervo gigantesco de imagens que servem para ir de encontro com a narrativa lançada.

MAS PRA QUE FAZER ISSO?

A resposta é simples. Diferente de noveleiros que adoram palpitar e reservar conversas sobre possíveis futuros trabalhos dos teledramaturgos, os consumidores de toda essa "fanfic" se apoiam em dois grandes fatos: o primeiro é uma escalação, em meio a uma forte discussão sobre influenciadores atuarem em novelas, de Jade, que trabalhou com Gloria Perez em Travessia e ganhou defesa da autora mais de uma vez sobre sua atuação, apesar de alvejada nas redes sociais.

O outro, claro, vem para entornar o caldo da repercussão do ex-BBB Davi, campeão da última edição do reality show. Assim como Jade, Davi também tinha a defesa da escritora, que tradicionalmente, nos últimos anos, usa suas redes sociais para analisar estratégias do confinamento global e, porsua vez, demonstrar torcida a brothers ou sisters.

Inicialmente, Gloria Perez tratou o caso como só mais um rumor sobre seu próximo trabalho. Ou seja, um "fakenews". Afinal, a prática - comum desde décadas passadas na internet - tem ganhado força nos últimos tempos. Antes de Cláudia Souto anunciar sua nova novela (Volta por Cima), a internet já havia feito uma "thread" sobre a fake novela "A Vida é um ônibus", sem atingir, entretanto, tamanha proporção.

Procurada pela CARAS Brasil no último dia 14, a autora, então, esclareceu que os boatos não procediam e, em poucas palavras, declarou: "Que besteirol! Meus haters já foram mais criativos". Com enorme repercussão, agora, a novelista chegou a compartilhar um vídeo de uma falsa abertura, nesta quarta-feira, 28, com a seguinte legenda: "Viva a imaginação!", rindo da criatividade, que além de preparar a vinheta, escalou atores e escolheu trilhas.

O meme todo chegou também à Globo, que publicou uma matéria no Gshow, seu portal de entretenimento, contando sobre a fake criada na internet. Confira a publicação de Gloria Perez:

INTELIGÊNCIA OU IMAGINAÇÃO ARTIFICIAL?

Imaginem, então, uma página de carta do leitor (a primeira que costumava vir em jornais e revistas, onde assinantes e leitores podiam comentar matérias - basicamente o que fazemos todos em comentários de publicações atualmente, mas enviada pelo correio ou por e-mail posteriormente). Nela, críticos da novelista - que nem sempre a assistem, mas defendem ferrenhamente nomes contrários a Davi Brito ou Jade Picon no BBB, por exemplo - dissertam que possivelmente Gloria virá com os dois nomes em seu próximo trabalho, ironizando sua torcida a ambos.

Até aí tudo bem! Agora, sem imaginar, mas constatando, esta "carta do leitor" conta, nos dias de hoje, com o auxílio da IA para criar conteúdos que primeiro despistam e fazem o mais leigo crer ou a fonte oficial negar. Depois, ela diverte geral e por último. consegue força para virar tendência e mostrar enorme potencial, fazendo com que seu conteúdo acabe sendo explorado, quase que se aproximando de uma esquete como faziam a TV Pirata ou o Casseta e Planeta - claro, falando da maneira mais grosseira possível.

Parece que cada vez mais concluímos que chegamos ao momento digital em que o meme, a torcida, a repercussão e até o assunto do dia não são mais escolhidos pelo fato, mas pelo que fazem dele. A força para isso é o acesso à inteligência (ou seria imaginação?) artificial. Justo com Gloria Perez, que desde quando acenou para a ciência em Barriga de Aluguel (1990) e a consolidou estrondosamente em O Clone (2001), se mostrou devota de futurismos e tecnologias.

Seria, agora, uma distopia então? Ou ainda é apenas uma bobagem de internauta? De qualquer modo, é manchete por aí! Confira:

