Saiba qual é a data de estreia do documentário sobre as Paquitas

Globoplay define qual é a data de lançamento do documentário Pra Sempre Paquitas, que conta a história das assistentes de palco de Xuxa Meneghel

Depois do documentário com a história de Xuxa Meneghel, o Globoplay vai lançar o projeto sobre as Paquitas, chamado Pra Sempre Paquitas. Nesta sexta-feira, 16, o streaming revelou que o audiovisual estreia no dia 16 de setembro de 2024.

O documentário conta com cinco episódios, que serão disponibilizados de uma só vez, e traz a história das assistentes de palco da apresentadora Xuxa entre os anos de 1980 e 2000. O projeto conta com depoimentos, histórias que viveram, curiosidades e reflexão sobre a sociedade.

Os fãs vão acompanhar os depoimentos de 27 das 29 Paquitas, sendo elas: Ana Paula Almeida, Ana Paula Guimarães, Andréa Faria, Andrea Veiga, Andrezza Cruz, Bárbara Borges, Bianca Rinaldi, Caren Lima, Catia Paganote, Daiane Amêndola, Flávia Fernandes, Gabriella Ferreira, Gisele Delaia, Graziella Schmitt, Heloísa Morgado, Joana Mineiro, Juliana Baroni, Lana Rhodes, Letícia Barros, Leticia Spiller, Luise Wischermann, Monique Alfradique, Priscilla Couto, Roberta Cipriani, Stephanie Lourenço, Tatiana Maranhão e Thalita Ribeiro.

'Pra Sempre Paquitas' tem roteiro de Paulo Mario Martins, produção de Anelise Franco, direção de Ivo Filho, direção artística de Ana Paula Guimarães e direção de gênero de Mariano Boni.

Bárbara Borges fala da ausência em gravação do Altas Horas

A atriz Bárbara Borges faltou na gravação do especial das Paquitas no programa Altas Horas, da Globo, no dia 23 de julho. Ela é ex-assistente de palco da apresentadora Xuxa Meneghel e não conseguiu se reunir com as colegas durante o reencontro.

Nas redes sociais, a estrela explicou sua ausência. Ela contou que precisou viajar para apoiar o seu namorado, o ator Iran Malfitano, em uma questão familiar.

“Hoje eu iria para São Paulo participar do programa Altas Horas para o Doc Paquitas, mas o momento muito delicado e difícil que meu amor, meu companheiro, e sua família estão vivendo me fizeram vir para Vitória e estar aqui ao lado deles. A todos os fãs que me acompanham desde o meu primeiro sonho realizado: ser Paquita, meu carinho, meu amor sempre. Mas meu coração precisava estar aqui”, declarou.