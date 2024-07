Bárbara Borges revela motivo da ausência do especial das Paquitas no Altas Horas

Ex-Paquita de Xuxa, Bárbara Borges faltou na gravação do programa Altas Horas, da Globo, sobre as ex-assistentes de palco

A atriz Bárbara Borges faltou na gravação do especial das Paquitas no programa Altas Horas, da Globo, na última terça-feira, 23. Ela é ex-assistente de palco da apresentadora Xuxa Meneghel e não conseguiu se reunir com as colegas durante o reencontro.

Nas redes sociais, a estrela explicou sua ausência. Ela contou que precisou viajar para apoiar o seu namorado, o ator Iran Malfitano, em uma questão familiar.

“Hoje eu iria para São Paulo participar do programa Altas Horas para o Doc Paquitas, mas o momento muito delicado e difícil que meu amor, meu companheiro, e sua família estão vivendo me fizeram vir para Vitória e estar aqui ao lado deles. A todos os fãs que me acompanham desde o meu primeiro sonho realizado: ser Paquita, meu carinho, meu amor sempre. Mas meu coração precisava estar aqui”, declarou.

O amor de Bárbara Borges e Iran Malfitano

De forma inspiradora, a história de Bárbara Borges (45) e Iran Malfitano (42) é a prova de como o amor pode crescer e se fortalecer mesmo em meio a desafios. Juntos há um ano e meio, desde que se encontraram na 14ª temporada de A Fazenda, da RecordTV, os atores se entregaram à paixão e não se desgrudaram mais.

“A vida é feita de movimentos, e a gente foi fortalecendo ainda mais a nossa relação, os nossos vínculos. Naturalmente, desde que ficamos juntos, não nos largamos. O namoro foi ficando cada vez mais sério”, relembra Bárbara, que saiu vitoriosa do reality em 2022.

Cultivando uma vida a dois, ela e Iran vivem uma rotina cheia de aprendizados e momentos marcantes. “O Iran acabou se mudando para o apartamento onde eu já morava, no Rio, então nos estabelecemos aqui, levando nossa vida diariamente”, explica ela.

A convivência diária trouxe desafios, mas também fortaleceu a relação do casal. Juntos, eles aprenderam a superar obstáculos e a crescer como um time. “Nosso relacionamento só foi fortalecendo, nossos vínculos foram aumentando. O convívio traz isso para um casal, faz com que, vivendo juntos, a gente vá transpondo os obstáculos que aparecem, consolidando a relação e aumentando nossa parceria. Parece que, inconscientemente, esse era o único caminho possível para a gente, dividir a vida juntos”, complementa Iran, um eterno apaixonado.