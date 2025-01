Sabina Simonato ganha recado especial da filha antes de estreia em novo jornal

Com a saída de Rodrigo Bocardi, Sabina Simonato assume o comando do 'Bom Dia São Paulo' e 'Bom Dia Sábado', novo jornal da TV Globo

A jornalista Sabina Simonato participou do programa 'Mais Você' nesta sexta-feira, 31, e falou um pouco sobre sua nova rotina como apresentadora do telejornal 'Bom Dia São Paulo'. A comunicadora assumiu o comando do programa jornalístico após a TV Globo anunciar a saída repentina de Rodrigo Bocardi.

Sabina também apresentará o 'Bom Dia Sábado', novo jornal da emissora que estreia no dia 1 de fevereiro, junto com Marcelo Pereira. Durante o bate-papo com Ana Maria Braga, Simone foi surpreendida com um recado bastante especial da filha, Sofia, de 3 anos, e do marido, o também jornalista Evandro Gandolfi, que celebraram a novidade.

"Eu estou muito feliz que a mamãe está no novo jornal. Vou na casa de todas as pessoas para falar ‘assiste a mamãe!'", declarou a pequena Sofia. "Nós estamos muito felizes por todo esse momento na carreira da Sabina. Ela é uma pessoa maravilhosa, incrível, uma mãe dedicada", disse o companheiro da jornalista.

"Tudo o que está acontecendo é fruto daquilo que ela fez lá atrás. Uma pessoa fantástica. A gente ama muito a mamãe, né, filha? Temos uma admiração muito grande, somos fãs. E tenho certeza que será um sucesso", completou Evandro.

Em seguida, Sabina contou como conciliará sua nova rotina de trabalho com a maternidade. "Eu continuo no Bom Dia São Paulo normal de segunda à sexta, das 6h às 8h30. Tá tudo em ordem lá em casa, sabe? Tá ajeitado, porque ao longo da semana eu saio bem cedo aqui da TV. Então o jornal acaba, eu tenho um bloco ali do Bom Dia Brasil às 9h30, tenho uma reunião de pauta... 10h e pouco eu já estou indo para casa", explicou.

Por que Rodrigo Bocardi saiu da Globo?

A TV Globo chocou o público na noite de quinta-feira, 30, ao anunciar a demissão repentina do jornalista e apresentador Rodrigo Bocardi. De acordo com o comunicado, ele deixou a empresa por descumprir normas éticas do jornalismo da emissora.

Com isso, os colunistas especializados em TV levantaram rumores sobre o que teria acontecido nos bastidores da TV; confira detalhes!

