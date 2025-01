Por que Rodrigo Bocardi foi demitido da Globo? Entenda os rumores

Rodrigo Bocardi foi demitido da Globo na quinta-feira e os rumores sobre o motivo da saída repentina tomaram conta da internet. Saiba o que os colunistas apontam

A TV Globo chocou o público na noite de quinta-feira, 30, ao anunciar a demissão repentina do jornalista e apresentador Rodrigo Bocardi. De acordo com a emissora, ele deixou a emissora por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo. Com isso, os colunistas especializados em TV levantaram rumores sobre o que teria acontecido nos bastidores da TV. Confira as especulações:

Segundo os colunistas Ana Cora Lima e Gabriel Vaquer, do site F5, Rodrigo Bocardi teria deixado a emissora por causa de um trabalho paralelo dele. O jornalista teria prestado serviços para uma empresa de comunicação que atende contas públicas e teria fornecido treinamento para políticos e empresários para darem entrevistas. Estas funções infringem as regras da Globo, que mantém um protocolo de código de ética que deve ser respeitado pelos profissionais da área de jornalismo.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, Rodrigo Bocardi teria sido envolvido em um episódio de assédio moral, o que é alvo de comentários dos jornalistas do canal. Porém, o apresentador ainda não comentou o assunto.

No entanto, os colunistas Cadu Safner e Leo Dias compartilharam uma complicação que aponta que a ida de Bocardi ao aniversário de um prefeito recém-eleito no litoral de São Paulo teria sido o principal indício de sua demissão. Ele posou para fotos com o político poucos dias após a eleição.

Por enquanto, Rodrigo Bocardi não se pronunciou sobre a saída da Globo. Ele apresentava o telejornal Bom Dia São Paulo e foi substituído por Sabina Simonato.

Leia o comunicado oficial da Globo:

"A partir de amanhã, dia 31, a jornalista Sabina Simonato apresentará o Bom Dia São Paulo. Sabina, que estreará à frente do novo telejornal Bom Dia Sábado, ao lado de Marcelo Pereira, neste sábado, dia 01 de fevereiro, vai ancorar o Bom Dia São Paulo interinamente. Rodrigo Bocardi, que apresentava o telejornal paulista, foi desligado por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo. Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance", disse o texto.

