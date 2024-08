Sabina Simonato sai em defesa de jornalista ao vivo na Globo: ‘Não merece’

Sabina Simonato tomou partido e saiu em defesa de um jornalista após perrengue ao vivo no Bom Dia São Paulo, da Globo

Na manhã desta quarta-feira, 21, Sabina Simonato enfrentou um perrengue ao vivo no Bom Dia São Paulo, da Globo. Durante a transmissão, enquanto conversava com o repórter Gianvitor Dias, um homem começou xingando a emissora ao fundo da gravação. Imediatamente, a apresentadora interveio e saiu em defesa do colega.

Bem cedo, Gianvitor estava conversando com a apresentadora sobre um problema no metrô diretamente da estação quando foi surpreendido por diversos gritos de "Globo lixo" ao fundo. Apesar do perrengue, ele manteve a compostura e continuou a informar os telespectadores sobre as questões no transporte público assim que os gritos cessaram.

Mesmo que Gianvitor tenha segurado a postura, Sabina ficou indignada com os gritos e decidiu se manifestar. Ao vivo, a apresentadora defendeu o colega com firmeza e aproveitou para elogiá-lo pelo seu trabalho: “Gianvitor conseguiu concluir o raciocínio dele, embora uma manifestação ao vivo de uma pessoa que não merece o nosso destaque", disse.

Vale lembrar que, apesar dos perrengues, Sabina Simonato também sabe divertir o público durante a apresentação do jornal matutino. Recentemente, ela surpreendeu os telespectadores ao enviar um recado corajoso para seu marido, Evandro Gandolfi, com quem é casada há sete anos e tem uma filha, Sophia, de três anos.

Isso porque a apresentadora deu uma bronca e pediu que ele deixasse de usar uma peça de roupa. Enquanto falava sobre as mudanças climáticas, Sabina surpreendeu ao pedir para o marido aposentar o item de seu guarda-roupa: "A minha luta de todos os dias para arrancar a regata do marido. Não está calor para regata, não. Você esquece a regata”, ela brincou com o marido.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabina Simonato (@sabinasimonato)

Sabina Simonato ganhou puxão de orelha de Rodrigo Bocardi:

Recentemente, a jornalista Sabina Simonato acabou cometendo uma gafe ao vivo e recebeu um puxão de orelha de Rodrigo Bocardi no programa 'Bom Dia São Paulo’, na Globo. Isso porque ela errou no momento de sair da câmera e deixou o apresentador falando sozinho, o que rendeu a ‘bronca’ e viralizou nas redes sociais.