Rodrigo Bocardi impressiona com novo visual ao voltar de férias; veja

Após curtir férias longe da bancada do 'Bom Dia São Paulo', Rodrigo Bocardi impressiona ao surgir com a barba grande; veja como ficou

O apresentador Rodrigo Bocardi voltou para a bancada do Bom Dia São Paulo, da Globo, após suas férias e chamou a atenção ao aparecer um pouco diferente. Nesta quinta-feia, 01, o jornalista retomou seu lugar na atração matinal e surpreendeu com o visual mais "desleixado".

Acostumado a aparecer de barba feita, o comunicador virou assunto ao aparecer de barba. Com os fios crescidos, Rodrigo Bocardi causou com o visual ousado. Claro que os fãs do jornal deixaram sua opinião nos comentários do vídeo postado na rede social.

"Chegou chegandooo! Sucesso! Bem vindo de volta!", escreveu a colega de trabalho, a jornalista Sabina Simonato. "Ficou muito gato de barba, não tira", pediram os fãs. "Galã das manhãs paulistanas", brincaram.

Discreto com sua vida pessoal, raramente, Rodrigo Bocardi compartilha cliques de sua família. Mas, tempos atrás ao postar fotos com a esposa e os filhos em Nova York chamou a atenção. Para quem não saber, os herdeiros dele nasceram nos EUA.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bom Dia SP (@bdsp.globo)

Bocardi recebeu caixão de presente:

No último Halloween, Rodrigo Bocardi ficou surpreso ao receber um presente inusitado de uma telespectadora durante o jornal. Enquanto conversava com o repórter Romulo D'Avila, ela entrevistou a dona de um estabelecimento que vendia guloseimas decoradas e aproveitou para oferecer um caixão para o âncora do programa.

Imediatamente o âncora não escondeu a reação chocante, fazendo o colega tentar minimizar a saia justa. "Um olho, porque ele está sempre de olho na notícia", brincou. "Rômulo está tentando corrigir a parada, tentando salvar. Eu concordo com ela! Abre esse caixão que eu vou deitar nele. Já estão tentando me enterrar há tanto tempo", ele fez piada.

Leia também:Bronca, caixão e xingamento: relembre os momentos inusitados de Rodrigo Bocardi