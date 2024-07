Repórter faz carinho em cachorro e é mordido ao vivo; veja o vídeo

Um repórter argentino viralizou após ser mordido por um cachorro ao vivo. Ele mostrava a história de Bruno, um animal que vivia nas ruas

Um repórter argentino viralizou nas redes sociais após ser agredido por um cachorro ao vivo. Gonzalo Sorbo, da América TV, mostrava a história de Bruno, um animal que vivia nas ruas. Conhecido na região como 'assassino' devido ao seu comportamento agressivo, o animal mordeu a mão do jornalista, que tentou fazer carinho nele.

A matéria mostrava que Bruno havia sido salvo por moradores do bairro da ameaça de outros vizinhos, que tentavam matá-lo por ele ser agressivo. O caso foi registrado na cidade de Lanús, na Grande Buenos Aires.

"Bruno está assim agora, precisa que alguém o adote. Vou contar a história para vocês: os vizinhos salvaram a vida dele, alguns dizem que ele é um assassino. Olhe como Bruno está agora...", dizia Sorbo. Em seguida, ele se aproximou do animal e passou a mão da cabeça dele, que estava deitado no chão.

O animal, então, mordeu o repórter. "Ah, não. Não faça isso", reagiu o jornalista. Contudo, o animal não se abalou e saiu andando tranquilo.

Após o vídeo viralizar, Gonzalo usou suas redes sociais para brincar com a situação e simulou ter tido o dedo arrancado. Questionado sobre o episódio pelo portal G1, o jornalista defendeu o bichinho. "A foto do dedo é uma piada. Minha mão está boa e ele não me machucou. Só quis me afastar", disse.

Ainda segundo o portal, o episódio mobilizou muitas pessoas e Bruno foi levado para um centro de zoonoses nesta quinta-feira, 18. Além disso, o repórter iniciou uma campanha de adoção para o animal. "Sem brincadeira, Bruno precisa ser adotado para não ficar mais na rua e ninguém mais querer matá-lo", escreveu ele nas redes sociais.

Veja o vídeo: