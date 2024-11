Renata Vasconcellos recorda momentos marcantes em 10 anos de Jornal Nacional

A jornalista Renata Vasconcellos completou uma década à frente do Jornal Nacional e recebeu uma bela homenagem da TV Globo

A jornalista Renata Vasconcellos celebrou um grande marco em sua carreira profissional! Nesta semana, a comunicadora celebrou uma década à frente do 'Jornal Nacional', um dos telejornais mais assistidos do país, e ganhou uma bela homenagem da TV Globo.

Na quinta-feira, 7, o perfil oficial do programa jornalístico compartilhou nas redes sociais um vídeo parabenizando Renata pelos 10 anos de bancada ao lado de William Bonner. No registro especial, ela recordou alguns momentos marcantes de sua trajetória.

"Tenho o privilégio e a honra de já há 10 anos aqui no Jornal Nacional desejar um 'boa noite' a todos os brasileiros, todos os dias. A minha primeira ancoragem pelo Jornal Nacional foi durante um dos maiores desastres naturais do país, a tragédia na região serrana do Rio de Janeiro", iniciou a jornalista. Nesta época, ela cobria as férias de Fátima Bernardes, antiga apresentadora do jornal.

Em seguida, Renata Vasconcellos relembrou momentos bastante alegres e históricos de sua carreira, como a cobertura das Olimpíadas do Rio 2016 e a Copa do Mundo da Rússia de 2018. "Eu pude conversar com vários atletas incríveis. Tive oportunidade de conhecer e mostrar para o Brasil outras culturas. Me diverti muito", declarou ela.

"Renata esteve na estreia na GloboNews, em 1996, apresentou o Bom Dia Brasil por 11 anos e ainda passou pelo Fantástico para, então, nos dar ‘Boa noite’ todos os dias. Antes de se tornar titular na bancada, a primeira ancoragem da Renata no JN foi em 2011, quando acompanhou a tragédia causada pelas chuvas da Região Serrana do Rio. Depois, vieram outras grandes coberturas - das entrevistas divertidíssimas na Copa da Rússia ao trabalho incansável dos jornalistas durante a pandemia. Parabéns, Renata Vasconcellos! Obrigado por essa década conosco!", escreveu o perfil do telejornal na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal Nacional (@jornalnacional)

Renata Vasconcellos faz rara aparição com o filho em noite no cinema

Em outubro deste ano, a apresentadora Renata Vasconcellos aproveitou uma noite de cinema no Rio de Janeiro. Logo depois de apresentar o Jornal Nacional, da Globo, ela correu para o Festival do Rio 2024 para prestigiar a exibição do filme No Céu da Pátria Nesse Instante, de Sandra Kogut.

No evento, ela fez uma rara aparição ao lado de um dos filhos, Miguel. Os dois posaram sorridentes e abraçados na entrada do cinema e esbanjaram simpatia. Além de Miguel, a jornalista também é mãe de Antonio. Os dois são frutos do antigo casamento dela com o empresário Haroldo Mac Dowell; confira os registros!