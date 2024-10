Renata Vasconcellos faz rara aparição com o filho em noite no cinema

Renata Vasconcellos curte a companhia do filho Miguel ao prestigiar uma sessão do filme 'No Céu da Pátria Nesse Instante' durante o Festival do Rio 2024

A apresentadora Renata Vasconcellos aproveitou a noite de sexta-feira, 4, no cinema. Logo depois de apresentar o Jornal Nacional, da Globo, ela correu para o Festival do Rio 2024 para prestigiar a exibição do filme No Céu da Pátria Nesse Instante, de Sandra Kogut.

No evento, ela fez uma rara aparição ao lado de um dos filhos, Miguel. Os dois posaram sorridentes e abraçados na entrada do cinema e esbanjaram simpatia. Além de Miguel, a jornalista também é mãe de Antonio. Os dois são frutos do antigo casamento dela com o empresário Haroldo Mac Dowell.

Hoje em dia, ela é casada com o diretor Miguel Athayde.

Renata Vasconcellos faz rara aparição com o filho Miguel - Foto: Cristina Granato

Sandra Kogut, Renata Vasconcellos e Miguel- Foto: Cristina Granato

O filme No Céu da Pátria Nesse Instante

O filme No Céu da Pátria Nesse Instante foi criado pela diretora e roteirista Sandra Kogut e traz diferentes olhares e experiências de um grupo de personagens que possuem uma ligação com o processo eleitoral.

“Sentia muita necessidade de registrar esse momento, fazer um arquivo do presente. Sabia que era muito importante para nós, brasileiros, com tanta coisa séria em jogo. Pensava muito que, um dia teríamos que tentar explicar essa época tão estranha para nossos filhos, nossos netos. Ficava até com pena dos historiadores do futuro", disse Kogut.

O documentário já foi premiado no Festival de Brasília e também foi selecionado para outros festivais ao redor do mundo, como na Espanha, Alemanha, França e Argentina.

Look descontraído de Renata Vasconcellos

A apresentadora Renata Vasconcellos, que comanda o Jornal Nacional, da Globo, ao lado de William Bonner, curtiu o seu domingo de um jeito tranquilo. A comunicadora foi fotografada pelos paparazzi enquanto fazia compras nas ruas do Rio de Janeiro.

Para a ocasião, ela escolheu um look confortável e descontraído. Vasconcellos surgiu com camiseta branca básica, saia estampada, sandálias pretas e bolsa marrom. Para completar o visual, ela ainda aderiu aos óculos escuros.