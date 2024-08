Record toma decisão drástica sobre futuro de quadro famoso em 'A Fazenda'

Mudanças! Quadro famoso exibido em 'A Fazenda' sofreu alteração às vésperas de estreia da nova temporada do reality show; entenda

Às vésperas de estrear uma nova temporada de 'A Fazenda', a Record realizou uma nova mudança envolvendo o reality show rural. Segundo informações do Portal LeoDias, a emissora de Edir Macedo decidiu cancelar um tradicional quadro exibido semanalmente na atração.

Nomeado de 'SoFazenda', o quadro era comandado por Márvio Lúcio, mais conhecido como Carioca, e estava no ar há cerca de quatro anos. Com a atração humorística fora da nova edição, o público acompanhará uma novidade, guardada a sete chaves pela direção até o momento.

Ainda de acordo com o portal, o futuro de Carioca na Record TV é incerto, uma vez que ele atua na emissora apenas em contrato por obra. Atualmente, o humorista comanda o podcast 'Ticaracaticast' ao lado de Marcos Chiesa, o Bola.

Sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu, 'A Fazenda 16' tem estreia prevista para o dia 17 de setembro de 2024. Apesar das especulações de grandes famosos no elenco, a produção do reality ainda não divulgou oficialmente a lista dos participantes.

Diretor de 'A Fazenda' dá dica sobre participante

Rodrigo Carelli, a mente por trás dos realities da TV Record, dividiu com seguidores do X (antigo Twitter) mais pistas sobre a 16ª edição de A Fazenda, que estreia em 16 de setembro, nesta segunda-feira (19). O diretor atiçou o imaginário dos amantes do programa ao revelar que uma delas teve um relacionamento com um cantor e uma gestação polêmica.

"Mais uma dica sobre participantes de 'A Fazenda': A moda uniu a futura peoa a um canto. Após este affair, ela teve uma gravidez polêmica. Quem é", questionou Carelli. "Não c*ga nesse elenco, ein Carelli", brincou uma fã do reality show.

Ainda que vários nomes tenham aparecido nas especulações, um deles ganhou mais destaque: o de Suelen Gervasio; confira mais detalhes sobre a modelo!