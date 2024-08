Diretor de 'A Fazenda' dá dica sobre participante: 'Gravidez polêmica'

O diretor Rodrigo Carelli deu algumas pistas sobre uma das participantes desta edição de 'A Fazenda', que estreia no dia 16 de setembro

Rodrigo Carelli, a mente por trás dos realities da TV Record, dividiu com seguidores do X (antigo Twitter) mais pistas sobre a 16ª edição de A Fazenda, que estreia em 16 de setembro, nesta segunda-feira (19). O diretor atiçou o imaginário dos amantes do programa ao revelar que uma delas teve um relacionamento com um cantor e uma gestação polêmica.

"Mais uma dica sobre participantes de 'A Fazenda': A moda uniu a fututra peoa a um canto. Após este affair, ela teve uma gravidez polêmica. Quem é", questionou Carelli. "Não c*ga nesse elenco, ein Carelli", brincou uma fã do reality show.

Ainda que vários nomes tivessem aparecido nas especulações, um deles ganhou mais destaque: o de Suelen Gervasio.

Mais uma dica sobre participantes de #AFazenda:

A moda uniu a futura peoa a um cantor. Após este affair, ela teve uma gravidez polêmica.

Quem é?#QuemVaiPraFazenda#DicaDoCarelli@GalisteuOficial@afazendarecord — Rodrigo Carelli (@rocarelli) August 19, 2024

Relembre a polêmica de Suelen e Vitão

A modelo se envolveu em uma polêmica de paternidade ao anunciar que estava à espera de um filho com o cantor Vitão. No ano passado, a artista deu à luz Nina e, pouco depois, Vitão usou as redes para revelar aos fãs que não era pai da bebê.

Vitão fez um pedido para um exame de DNA, juntamente do produtor Matuto, que vazou conversas onde Suelen dizia que ele era o pai da bebê, o que foi negado pela modelo. Tanto o produtor quanto o artista se uniram para registrar Nina.

"Eu realizei um teste de DNAna semana passada e recebi um resultado negativo ontem. Eu não tenho a paternidade dessa criança. Isso tá gerando uma exposição absurda para ela (Nina) desde antes de nascida", desabafou Vitão na ocasião.

Vitão também pediu para que os fãs não jogassem hate em Suelen e, muito menos, na bebê: "Não destilem ódio contra essa mãe, pirncipalmente porque, isso respinga na criança no fim, é isso. Agradeço a todos os meus fãs e desejo tudo de bom para essa família. Obrigado".