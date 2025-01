Quando sai a terceira temporada de 'Round 6'? Netflix divulga data oficial

A série 'Round 6', sucesso da Netflix, já possui data oficial para o lançamento dos episódios da terceira temporada; saiba quando

A série 'Round 6', sucesso da Netflix, ganhará sua terceira temporada em breve. Na manhã desta quinta-feira, 30, a conta oficial da plataforma de streaming no X, antigo Twitter, divulgou a data oficial dos últimos episódios da obra fictícia: dia 27 de junho .

"Prepare-se para a partida final. A 3ª e última temporada de Round 6 estreia dia 27 de junho" informou o perfil da Netflix Brasil. Em seguida, a empresa compartilhou com o público em primeira mão algumas imagens da nova temporada.

Vale lembrar que a segunda temporada de ‘Round 6’ estreou na plataforma de streaming no dia 26 de dezembro de 2024, com 7 episódios. A obra é estrelada por Lee Jung-jae, Lee Byung-Hun, Wi Ha-Joon, Park Gyu-young, entre outros.

Lançada em 2021, 'Round 6' acompanha um grupo de pessoas em uma busca desesperada por dinheiro. Para isso, os personagens entram em uma sequência de jogos infantis com resultados mortais.

A série foi prestigiada no Emmy Awards, e fez história ao se tornar a primeira produção de língua não-inglesa a ser indicada ao prêmio de Melhor Drama, em 2022.

Fiquem com as primeiras imagens da 3ª e última temporada de Round 6. Estreia dia 27 de junho. ⏺️ 🔼 ⏹️ #NextOnNetflixpic.twitter.com/uixrAckyND — netflixbrasil (@NetflixBrasil) January 30, 2025

SBT anuncia a volta do Bozo à emissora

O SBT está com uma grande novidade para os fãs do palhaço Bozo. Na última quarta-feira, 29, a emissora anunciou que adquiriu os direitos exclusivos da marca Bozo no Brasil ao assinar um contrato com a Send In The Bozos LLC. Esta novidade é uma forma de celebrar os 45 anos da estreia do programa Bozo no país.

Com isso, a emissora vai disponibilizar no +SBT um acervo histórico com os episódios do desenho animado clássico, os programas diários exibidos originalmente no SBT e os especiais de fim de ano.

Além disso, o Bozo será jurado no programa Circo do Tiru e também fará participações especiais em outras atrações do SBT. A emissora também anunciou que vai comandar o lançamento de novos produtos oficiais do palhaço para os fãs nostálgicos.

