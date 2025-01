SBT anuncia a volta do Bozo à emissora ao conquistar os direitos da marca

SBT celebra os 45 anos da estreia do programa Bozo no Brasil com um contrato dos direitos exclusivos da marca no país

O SBT está com uma grande novidade para os fãs do palhaço Bozo. Nesta quarta-feira, 29, a emissora anunciou que adquiriu os direitos exclusivos da marca Bozo no Brasil ao assinar um contrato com a Send In The Bozos LLC. Esta novidade é uma forma de celebrar os 45 anos da estreia do programa Bozo no país.

Com isso, a emissora vai disponibilizar no +SBT um acervo histórico com os episódios do desenho animado clássico, os programas diários exibidos originalmente no SBT e os especiais de fim de ano.

Além disso, o Bozo será jurado no programa Circo do Tiru e também fará participações especiais em outras atrações do SBT. A emissora também anunciou que vai comandar o lançamento de novos produtos oficiais do palhaço par aos fãs nostálgicos.

Luis Ricardo relembra foto como Bozo

O apresentador Luis Ricardo viveu o palhaço Bozo na década de 1980 e marcou uma geração. Na era da internet, ele viralizou por causa de uma foto segurando uma criança que chorava ao encontrar o personagem. Agora, ele contou que reencontrou o menino.

Nas redes sociais, o comunicador mostrou que encontrou o rapaz dentro de uma farmácia e se surpreendeu quando ele contou que era a criança da foto que virou meme. Assim, Luis Ricardo fez questão de fazer uma foto com o rapaz e também segurar a foto que viralizou na internet.

"Sério??? Muita coincidência... Foi muito especial esse encontro… Antes ele chorou, hoje foi só sorrisos… Mais uma história pra conta!", disse ele na legenda.

Nos comentários, os fãs reagiram ao momento inesperado. "Quantas memórias boas!", disse um seguidor. "Adorei!! Meu sonho sempre foi ir ao programa do Bozo!! Eu ligava todo dia", contou outro. "O meu Bozo preferido! Adoraria vê-lo! Que privilégio desse rapaz! Deus o abençoe sempre e o faça esse artista simples, humilde e respeitoso cada dia mais, com saúde e paz", declarou mais um.