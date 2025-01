Paulo Vieira terá novo quadro no Fantástico. Saiba como é

Globo revela detalhes de como é o novo quadro do humorista Paulo Vieira no programa Fantástico

O humorista Paulo Vieira tem novidade em sua carreira! No próximo domingo, 2, ele estará de volta ao Fantástico, da Globo, com um novo quadro. O artista comando o quadro ‘Devolve Aí’, que promete levar humor e histórias para as noites de domingo.

De acordo com a emissora, Paulo Vieira vai atrás de pessoas que pegaram emprestado algo e nunca devolveram. No quadro, ele entrevista o dono do objeto e vai em busca do item perdido com quem o levou emprestado.

O primeiro episódio mostrará a história de Dona Maria Alice. Ela sempre empresta os seus potes de plástico para a nora, Bárbara, mas ela não devolve. Com isso, Paulo será o responsável pelo resgate dos potes.

O quadro do artista terá quatro episódios na primeira temporada.

Paulo Vieira conta história inusitada com funcionária

O humorista e ator Paulo Vieira usou seu perfil nas redes sociais para falar sobre sua nova funcionária, a quem trata como Vó. Ele fez uma thread no Bluesky para contar como foi a contratação da nova ajudante e contou que a senhora confessou que costuma travar sua coluna uma vez por ano.

"Eu garrei um amor imediato por ela. Tem 62 anos, é claramente uma entrevistada do 'Avisa lá que eu vou' (programa de Paulo no GNT), mineira, cozinha pra carai e eu ainda vou chamar de Vó. Deus me ama muito. Vou cobrir ela de dinheiro, CLT, plano de saúde, mimo e amor", iniciou o humorista.

Segundo ele, ainda durante a entrevista, a senhora avisou: "Tem uma coisa que eu preciso que você saiba pela minha boca antes que venham te falar, porque eu não gosto de mentiras. Eu prefiro que você não me contrate e que eu tenha a minha consciência limpa. Uma vez por ano, minha coluna trava." contou.

"Vejam que sorte a minha, ela está justamente na travada de coluna anual. De modo que vó não trabalhou m dia e já está de atestado. Eu acho que vó vai ajudar na organização da minha casa da seguinte maneira: quando uma coisa estiver fora do lugar, ela vai vir bem devagar, abaixar com dificuldade, emitir vários gemidinhos... e a gente vai ter tanta pena que nunca mais vai deixar nada de fora do lugar", continuou.

O humorista contou ainda que já tem uma ajudante do lar, Dona Eli, que atua como diarista em sua casa e que vai precisar ir mais vezes para ajudar Vó. "Nada na minha vida pode ser normal. Já me vejo daqui 10 anos com um asilo em casa onde nenhuma das senhoras faz nada e uma é empregada da outra num esquema de pirâmide bizarro e no fim eu precisarei limpar minha própria casa pra poupar as old queridas. Amo minha vida", encerrou.

