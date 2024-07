Programa Encontro ficará fora do ar por dois dias. Saiba o motivo

A apresentadora Patricia Poeta revelou que o programa Encontro não será exibido por dois dias na telinha da Globo. Saiba o que ela disse

O programa Encontro, da Globo, deixará de ser exibido em dois dias da semana que vem na telinha da emissora. A notícia foi dada pela apresentadora Patricia Poeta durante o encerramento da edição desta sexta-feira, 26.

O Encontro não será exibido na segunda-feira, 29, e na terça-feira, 30. Assim, o programa volta ao ar na quarta-feira, 31. O motivo do hiato é a programa especial para a cobertura das Olimpíadas de Paris 2024. A emissora vai exibir as competições esportivas pela manhã.

"Falando em Olimpíadas, por causa da cobertura aqui na Globo, a gente se vê agora na próxima quarta-feira, 31 de julho, último dia do mês. Vou ficar com saudade de vocês, com certeza! Mas na torcida pelos nossos atletas, que já começaram com o pé direito”, disse Poeta ao vivo.

As férias de Patricia Poeta

A apresentadora Patrícia Poeta impressionou com novos cliques de sua viagem pela Grécia. Compartilhando uma séride de fotos de biquíni e de maiô de parar tudo, a famosa surpreendeu ao surgir com um vestido deslumbrante na paisagem em Santorini.

Após esbanjar toda sua beleza por praias na Espanha, a jornalista apareceu arrasadora em meio à arquitetura grega. Com um vestido de cor clara e cheio de detalhes bem delicados, a comandante do Encontro não passou despercebida. Ainda mais porque o modelo tinha franjas na parte de baixo.

"Santorini, 2024", disse ela na legenda. Nos comentários, não demorou para a comunicadora receber vários elogios. "Uma deusa", enalteceram os fãs. "Literalmente a deusa grega", falaram os seguidores.

Ainda nos últimos dias, Patrícia Poeta estava na Espanha. Por lá, ela impressionou ao ostentar sua barriga negativa ao surgir com um biquíni deslumbrante. É bom lembrar que ela retorna ao trabalho no dia 22.