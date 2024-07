Patrícia Poeta se exibe na Grécia com vestido poderoso: 'Uma deusa'

Curtindo viagem pela Grécia, Patrícia Poeta se exibe em look deslumbrante e choca com tanta beleza; veja detalhes da produção da jornalista

A apresentadora Patrícia Poeta impressionou com novos cliques de sua viagem pela Grécia. Compartilhando uma séride de fotos de biquíni e de maiô de parar tudo, nesta sexta-feira, 19, a famosa surpreendeu ao surgir com um vestido deslumbrante na paisagem em Santorini.

Após esbanjar toda sua beleza por praias na Espanha, a jornalista apareceu arrasadora em meio à arquitetura grega. Com um vestido de cor clara e cheio de detalhes bem delicados, a comandante do Encontro não passou despercebida. Ainda mais porque o modelo tinha franjas na parte de baixo.

"Santorini, 2024", disse ela na legenda. Nos comentários, não demorou para a comunicadora receber vários elogios. "Uma deusa", enalteceram os fãs. "Literalmente a deusa grega", falaram os seguidores.

Ainda nos últimos dias, Patrícia Poeta estava na Espanha. Por lá, ela impressionou ao ostentar sua barriga negativa ao surgir com um biquíni deslumbrante. É bom lembrar que ela retorna ao trabalho no dia 22.

Na última sexta-feira, 12, a jornalista impressionou ao surgir com um maiô estampado e com recorte na barriga. Nos últimos dias, a comunicadora parou tudo ao surgir com um biquíni vermelho na praia. A apresentadora chocou ao revelar o seu corpo atual.

A apresentadora Patrícia Poeta impressionou com fotos de sua viagem de férias. Nesta quinta-feira, 18, a famosa compartilhou cliques de mais um dia de sua estadia na Grécia e claro que chocou com o look de banho escolhido para o momento.

Após inúmeros biquínis elegantes e estilosos, a jornalista surpreendeu com um maiô preto nada básico. Vestindo o modelo com decote até o umbigo, a comandante do Encontro não passou despercebida e arrancou muitos elogios dos internautas. Veja os cliques de maiô aqui.