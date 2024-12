Presente inusitado dado a Maisa em Amigo Secreto do Fantástico repercurte na web

Na noite deste domingo, 22, o programa Fantástico, da Globo, exibiu seu tradicional Amigo Secreto de Natal. E Maisa Silva foi uma das convidadas

Na noite deste domingo, 22, o programa Fantástico, da Globo, exibiu seu tradicional Amigo Secreto de Natal. O quadro reuniu celebridades da TV, música, esportes e personalidades que se destacaram em 2024 para trocar presentes em clima de confraternização. E a atriz Maisa Silva foi uma das convidadas.

A intérprete de Bia em Garota do Momento desembolsou pouco mais de R$ 3 mil em um presente para o ator Juan Paiva. E foi presenteada por Gabriel Araújo, mais conhecido como Gabrielzinho, que fez sucesso na natação dos Jogos Paralímpicos de Paris em 2024. A interação virou assunto na internet e alguns internautas a consideraram como a azarada da vez.

"A pessoa que eu tirei, eu conheço ela desde que eu era criança. Hoje ela está aí fazendo um sucesso danado na novela das seis. Eu diria que a alegria e espontaneidade dela parecem comigo", disse o nadador. Ao abrir o presente, Maisa se impressionou com a caixa pesada. "Pensei em um presente com muito carinho, repleto de boas energias, como tudo que você transmite. Com carinho, Gabrielzinho. Gente, maravilhoso! Muito obrigada!", afirmou ela ao ler o recado.

"Pedrinhas para proteção e boa sorte. Vou colocar na minha casa, porque eu me mudei esse ano e ainda não tenho essas coisas em casa", disse a ex-funcionária do SBT. Em seguida, ela deu um óculos da grife Prada, avaliado em R$ 3,4 mil, para Juan Paiva. "Eu vou tirar onda com isso aqui, hein? Obrigado, 'lindaço'!", declarou o artista.

Repercussão

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o presente do atleta paralímpico. "Por isso odeio esse negócio de amigo secreto", comentou um. "Deu prada e ganhou pedra. Socorro, Deus", opinou outra. "Mais alguém se identificou!?", questionou uma terceira pessoa.

E teve quem saiu em defesa do atleta. "Gente, essas pedrinhas são caríssimas também", apontou uma. "O que ela ganhou vai servir pra ela muito mais do que um óculos de grife", garantiu outra. "Mas tem gente que gosta. Ainda mais ela, rica que já tem tudo", reforçou uma terceira pessoa.

Gostou?

Apesar de os internautas terem visto o presente como algo negativo, Maisa afirmou nas redes sociais que gostou do mimo. "Os cristais que o Gabrielzinho me deu já estão na minha casa e na minha bolsa também. Obrigada pelas boas energias, desejo tudo em dobro para você esse ano. Amei participar do amigo oculto do Fantástico!", escreveu ela na rede social X.

