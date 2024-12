Maisa Silva compartilha novos cliques do casamento de Larissa Manoela: 'Arrepio'

A atriz Maisa Silva compartilhou novas fotos do terceiro casamento de Larissa Manoela e André Luiz Frambach, que aconteceu na última terça-feira, 17

A atriz Maisa Silva compartilhou novas fotos do terceiro casamento de Larissa Manoela e André Luiz Frambach, que aconteceu na última terça-feira, 17. A artista fez parte do time de padrinhos e entrou na cerimônia ao lado do ator Jean Paulo Campos.

Para a cerimônia, ela usou um look rosa sem alças feito em cetim e usou um colar clássico. Já Jean apostou em um terno cinza. "Padrinhos! O #TBT mais especial desse ano. Poder fazer parte desse sonho é um presente inestimável, ainda mais ao lado de um amigo tão maravilhoso! Lari, sua felicidade é a nossa. Dá um arrepio só de lembrar o tanto que meu coração transbordou no momento em que você entrou naquele altar. As lágrimas foram impossíveis de esconder", escreveu Maisa.

A vilã da novela Garota do Momento, da Globo, ainda completou: "Disse e repito: que Deus renove, proteja e fortaleça o amor de vocês diariamente! Vocês merecem toda energia positiva que estava reunida pra uma celebração de amor tão poderosa!".

Ainda nesta quinta-feira, Larissa compartilhou em sua conta no Instagram novas fotos do momento especial. As imagens incluem o casal diante do altar e também se divertindo muito durante a festa. Veja!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Terceiro casamento

Vale lembrar que o primeiro casamento de Larissa Manoela ocorreu em casa no final do ano passado. Em uma recente entrevista ao podcast PodDelas, ela falou sobre a decisão de trocar alianças sem avisar muita gente. "Eu fiz em casa, muita gente não sabe. Tem muito a ver com o momento que eu estava vivendo: eu casei no meio [das gravações] de 'De Volta aos 15'. Eu estava gravando, rolou um casamento. O set parou com a notícia. E aí eu voltei da minha lua de mel para continuar gravando", relembrou como foi.

Já o segundo ocorreu na última viagem que a artista fez com o amado para a Tailândia, no fim de novembro. Durante um passeio com luzes, ele pediu a mão dela e dias depois aconteceu a renovação de votos. "Não existe limite para celebrar o amor… Thailand - Krabi", escreveu Larissa Manoela ao aparecer em seu segundo casamento com o marido.

