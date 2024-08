Globo interrompe programação em decisão inédita para homenagear Silvio Santos

Deixando a rivalidade de lado, Globo faz uma mudança urgente na programação e promete exibir tributos inéditos a Silvio Santos; veja a nova grade

Neste sábado, 17, a Globo decidiu interromper sua programação em uma medida inédita para prestar uma homenagem especial a Silvio Santos. Deixando a rivalidade com a emissora do apresentador lado, o canal foi o primeiro a fazer uma mudança na grade e prometeu exibir uma série de homenagens ao ícone da televisão brasileira, que chegou a integrar o veículo de comunicação.

Assim que o SBT divulgou uma nota confirmando a morte de Senor Abravanel, a Globo interrompeu o 'É de Casa' para anunciar o falecimento e iniciar as homenagens com Zileide Silva. Desde então, a programação foi completamente descartada e substituída por uma série de tributos, que foram posteriormente confirmados com uma atualização na grade.

"Em homenagem à imensa contribuição de Silvio Santos à comunicação e à televisão brasileira, a Globo terá uma programação especial neste fim de semana. Na noite deste sábado, a TV Globo exibe um Globo Repórter especial sobre histórias da vida e da carreira do apresentador”, informaram as mudanças por meio da assessoria de imprensa.

Apesar da decisão inédita, o canal esclareceu que alguns dos programas especiais já estavam prontos, uma vez que já planejava exibir uma homenagem no aniversário de 94 anos de Silvio Santos: “Estava previsto ir ao ar em dezembro, no aniversário de Silvio Santos. Após o Globo Repórter, a programação segue com Estrela da Casa e Altas Horas", completaram.

"O Jornal Hoje será estendido e o Caldeirão com Mion vai ao ar, com entradas em todos os intervalos do plantão do Jornal Nacional, com Renata Vasconcellos e Cesar Tralli trazendo as últimas atualizações, informações e repercussões da morte do apresentador. O Globo Esporte e a Edição Especial estão cancelados, assim como a Sessão de Sábado", informaram.

A Globo também adiantou que as homenagens seguirão até domingo, 18: “O ‘Domingão do Huck’ terá uma edição especial ao vivo e, por isso, a estreia da terceira temporada da ‘Batalha do Lip Sync’ será adiada para o domingo da próxima semana. E, ao final do dia, o ‘Fantástico’ faz uma cobertura completa das homenagens e da repercussão da morte de um dos maiores comunicadores do Brasil”, finalizaram.

Vale lembrar que Silvio Santos deixou uma ordem no SBT antes de falecer neste sábado, 17. O comunicador pediu que não preparassem um obituário ou uma programação especial sobre ele, isso porque acreditava que isso não atraia coisas boas. Segundo Gustavo Uribe, o dono do baú acreditava que a preparação para sua morte poderia atrair “azar”.

Quando Silvio Santos subiu ao palco pela última vez no SBT?

Neste sábado, 17, Silvio Santos faleceu aos 93 anos em um hospital de São Paulo. O apresentador, que havia se afastado da televisão há alguns anos, decidiu não se despedir oficialmente. Em vez disso, sua última aparição foi discreta e sem aviso prévio, marcando silenciosamente o fim de uma era. Relembre como foi esse momento marcante.