Corpo de Silvio Santos é acompanhado por escolta ao deixar hospital em São Paulo

Despedida silenciosa e intimista: corpo de Silvio Santos deixa hospital em São Paulo com apoio de escolta e em total discrição

Neste sábado, 17, Silvio Santos faleceu aos 93 anos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com a cobertura da Globo, o corpo do apresentador foi cuidadosamente acompanhado por escolta ao deixar o hospital. Agora, as despedidas devem ocorrer com total discrição, conforme as recomendações do eterno dono do baú.

Ainda segundo informações obtidas pela Quem, o corpo do apresentador foi encaminhado para um cemitério reservado e exclusivo para a família. As despedidas estão previstas para ocorrer amanhã de manhã. Vale destacar que Silvio Santos optou por não ter um velório. A decisão do dono do baú será respeitada e foi avisada no plantão do SBT.

"Ele pediu para que assim que ele partisse, que levássemos ele direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimonia judaica. Ele gostaria de ser lembrado com a alegria que ele viveu. Ele pediu para que respeitássemos o desejo dele e assim vamos fazer", declarou a família em uma nota enviada a emissora logo após a confirmação da morte de Silvio.

“Queremos dizer para vocês que por muitas vezes, ao longo da vida, à medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo com relação à sua partida”, informaram. “Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu!", completaram.

É válido destacar que Silvio Santos faleceu aos 93 anos na madrugada deste sábado, 17, devido a broncopneumonia resultante de uma infecção por H1N1. Ele estava internado no hospital há 17 dias. Segundo a família, o apresentador escolheu ser internado, e apenas um número muito restrito de pessoas foi autorizado a visitá-lo.

Quando Silvio Santos subiu ao palco pela última vez no SBT?

Seguindo a mesma descrição de suas despedidas póstumas, Silvio Santos, que havia se afastado da televisão há alguns anos, decidiu não se despedir oficialmente das telinhas. Em vez disso, sua última aparição foi discreta e sem aviso prévio, marcando silenciosamente o fim de uma era no audiovisual brasileiro.

Em setembro de 2022, Silvio Santos esteve nos bastidores de sua emissora pela última vez. O apresentador deixou seu carro na vaga que levava seu nome no estacionamento, se reuniu com a equipe, gravou um ato especial e foi embora. Naquele momento, ele já havia deixado o comando do 'Programa Silvio Santos' há alguns meses; relembre.