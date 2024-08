Por que Silvio Santos e Carlos Alberto se afastaram? Entenda a briga que durou 11 anos

Carlos Alberto de Nóbrega se emocionou ao relembrar briga de 11 anos com Silvio Santos durante homenagem no Fantástico; saiba o motivo

No último domingo, 18, Carlos Alberto de Nóbrega participou de uma entrevista no 'Fantástico', da Globo, para homenagear seu amigo de longa data, Silvio Santos (1930-2024). Durante a entrevista, o comandante do 'A Praça é Nossa' revisitou o longo desentendimento que o afastou do dono do baú por mais de 11 anos.

Enquanto prestava a homenagem, Carlos Alberto se emocionou ao relembrar o longo período de inimizade. Embora não tenha detalhado os motivos do afastamento na entrevista, o apresentador já abordou o tema diversas vezes no passado. Na década de 70, a briga teria começado com questões relacionadas aos direitos da empresa ‘Baú da Felicidade’.

Em uma suposta entrevista à Rádio Bandeirantes, Carlos Alberto teria afirmado acreditar que tinha direito a 10% da empresa, o que gerou o desentendimento e o longo afastamento entre eles. Anos depois, ele revisitou o assunto e revelou que, na verdade, não tinha direito sobre a empresa e que foi "envenenado" por terceiros para acreditar nisso.

Após mais de uma década afastados, Carlos Alberto e Silvio Santos retomaram a parceria. Nos últimos anos, o apresentador do 'A Praça é Nossa' sempre falava sobre a saudade do amigo, que deixou as telinhas e consequentemente, parou de visitar os bastidores da emissora: “A gente não esquece do Silvio. O Silvio é eterno”, ele declarou ao UOL.

“O meu carro fica ao lado da vaga dele. E quando eu chego, às vezes, eu vejo aquele carro parado ao lado do meu, dá uma saudade danada”, Carlos Alberto falou sobre a saudade do amigo, que ainda estava internado na época da declaração. Silvio Santos morreu no último sábado, 17, aos 93 anos em um hospital em São Paulo.

Carlos Alberto de Nóbrega relembra sonho com Silvio Santos:

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega ficou muito emocionado ao participar das homenagens para Silvio Santos no Fantástico, da Globo. Durante a entrevista, ele chorou ao relembrar quando os dois se reaproximaram depois de 11 anos brigados. Segundo o apresentador, ele decidiu se aproximar do amigo após sonhar com ele.