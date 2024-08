Carlos Alberto de Nóbrega relembra sonho com Silvio Santos após briga

Carlos Alberto de Nóbrega chora ao lembrar de Silvio Santos durante entrevista no Fantástico e comove ao relembrar briga no passado

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega ficou muito emocionado ao participar das homenagens para Silvio Santos (1930-2024) no Fantástico, da Globo. Durante a entrevista, ele chorou ao relembrar quando os dois se reaproximaram depois de 11 anos brigados.

Carlos Alberto contou que teve um sonho com Silvio e seu pai, Manoel de Nóbrega, e que este foi o momento em que decidiu se reconciliar do amigo de tantos anos. "Eu sentia saudade do Silvio. Começou uma hora que começou a fazer falta. Eu sonhava com o Silvio e o meu pai entrava no sonho. ‘Vai lá dar um abraço no Silvio, vocês são irmãos, não quero ver vocês brigados’. E eu fui jantar com ele, nós nos abraçamos com muita força, eu não vou largar. Por que nós brigamos, cara? Valorizava o amigo, a TV era a vida dele. O Silvio era um gênio, um monstro. A TV vai continuar, mas o amigo não. Só a saudade…”, afirmou ele.

Além disso, o comunicador relembrou quando Silvio foi até o seu programa, A Praça É Nossa, de surpresa para uma gravação. "Ele falou uma hora e meia sem intervalo comercial. Ninguém sabia. Ele sentou no banco e começou a falar da vida dele, da gratidão que tinha pelo meu pai, da nossa amizade”, afirmou. Carlos Alberto e Silvio se conheceram no início da carreira no rádio e o pai de Carlos, Manoel de Nóbrega, foi um dos grandes amigos do apresentador que faleceu neste final de semana.

Por que Carlos Alberto de Nóbrega e Silvio Santos brigaram?

A história sobre a briga de Carlos Alberto de Nóbrega e Silvio Santos já foi assunto de uma antiga entrevista no programa Tricotando, da RedeTV. Na época, Nóbrega entregou o motivo para ter ficado 11 anos sem falar com o amigo.

"Nós tivemos um desentendimento. Primeiro porque ele estava deslumbrado pelo sucesso extraordinário que ele estava fazendo, pelo dinheiro que estava ganhando, pelo poder, porque poder é pior do que dinheiro, certo?! E eu tinha perdido meu pai e minha mãe com câncer estava completamente desequilibrado, e eu era um cara estourado e eu briguei com ele", revelou ele em 2019.

Contando detalhes sobre a briga, o astro disse que os dois estavam com os ânimos muito exaltados, por isso, acabaram falando palavras um tanto quanto ofensivas, o que acabou magoando os dois e ocasionando este distanciamento por um longo período.

"Ele me falou umas coisas que doeram, eu também falei coisas que doeram. Fiquei 11 anos sem falar com Silvio Santos e eu morria de saudades dele porque nós éramos muito amigos, muito amigos”, pontuou Carlos Alberto.