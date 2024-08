Carlos Alberto desabafa sobre saudade em meio a internação de Silvio Santos: ‘Eterno’

Carlos Alberto de Nóbrega abre o coração e desabafa sobre saudades em meio a nova internação de Silvio Santos

Nesta terça-feira, 6, o apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega desabafou sobre a saudade que sente de Silvio Santos. Em meio à nova internação do dono do SBT, ele afirmou sentir muita falta de encontrar o antigo patrão nos bastidores da emissora e destacou que sua presença é inesquecível, apesar de aprovar as mudanças no canal após seu afastamento.

Em entrevista ao Splash, do UOL, Carlos Alberto, que já contou ter visitado o apresentador depois que ele decidiu se afastar da emissora, falou sobre a saudade de Silvio: "A gente não esquece do Silvio. O Silvio é eterno. Eu, particularmente, como amigo dele há 70 anos.”, disse o comunicador, que segue comandando o ‘A Praça é Nossa’.

Em seguida, Carlos ainda relatou que a emissora não se desfez da vaga cativa do comandante no estacionamento: “O meu carro fica ao lado da vaga dele. E quando eu chego, às vezes, eu vejo aquele carro parado ao lado do meu, dá uma saudade danada”, ele admitiu sentir muita falta do amigo, que se afastou das telinhas em 2022.

Quando questionado sobre as alterações na grade do canal, Carlos afirmou que considera as mudanças muito positivas e elogia Patrícia Abravanel: “A mudança, essa transformação, foi muito boa. Era preciso dar uma sacudida. Imagine você o Silvio Santos parar? A gente ia fazer o que? Eu acho que no caso da Patrícia, só ela poderia fazer”, contou.

Apesar de aprovar a nova grade, a saudade continua! Vale lembrar que há pouco tempo, Carlos Alberto revelou que tentou entrar em contato com o apresentador. No entanto, Silvio não quer receber visitas ou telefonemas e prefere ficar recluso: "O Silvio só fala quando ele quer falar, e eu respeito isso. Tenho uma saudade louca dele”, disse ao Flow.

“Quando nos conhecemos eu tinha 18 anos e ele 24. Começamos juntos, vi o Silvio crescer, se tornar um monstro da comunicação”, contou o apresentador, que não tem mais contato com o amigo: “Eu tentei ir lá duas vezes, mas eu sei que ele não quer, eu sei que ele quer ficar sozinho, então eu respeito isso. Já liguei duas vezes, não consegui falar”, explicou.

Silvio Santos segue internado em São Paulo:

Internado desde a última quinta-feira, 1, o apresentador Silvio Santos teve o quadro de saúde atualizado pela filha, Patrícia Abravanel. O comunicador está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após dar entrada na unidade para realizar exames de imagem. Em entrevista à CNN Brasil, a herdeira garantiu que o pai deve receber alta em breve.