Noivo de Marina Ruy Barbosa surge com marca de batom no pescoço

Noivo de Marina Ruy Barbosa, Abdul Fares rouba a cena ao ser flagrado com marca de batom vermelho no pescoço. Veja a foto

A atriz Marina Ruy Barbosa e seu noivo, o empresário Abdul Fares, marcaram presença em um evento na noite de segunda-feira, 2, e um detalhe roubou a cena. Na saída do evento, ele foi flagrado com a marca de batom vermelho em seu pescoço.

O flagra foi feito enquanto eles estavam deixando o local da festa. Marina e Abdul saíram sorridentes e os fotógrafos de plantão registraram quando ele exibiu a marquinha no pescoço.

Abdul Fares - Foto: Patrícia Devoraes e Clayton Felizardo/Brazil News

Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares - Foto: Patrícia Devoraes e Clayton Felizardo/Brazil News

Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares - Foto: Patrícia Devoraes e Clayton Felizardo/Brazil News

Vale lembrar que Marina e Abdul ficaram noivos em outubro de 2023, mas ainda não marcaram a data do casamento. Recentemente, ela comentou sobre o desejo de ter filhos.

"É um momento que eu penso muito. Acho que vai passando o tempo e você vai ficando também, ao mesmo tempo, mais segura enquanto mulher, enquanto o relacionamento. Eu acho que você vai conseguindo se enxergar mais nesse lugar. Eu brinco que eu me acho ainda muito filha, mas aos poucos realmente vem vindo essa vontade. Mas, claro, eu ainda tenho alguns projetos pela frente para fazer, o trabalho, vou casar também, então tem umas fases antes dessa chegada", disse ela ao Portal Leo Dias.

Marina Ruy Barbosa exibe anel de noivado gigantesco em cliques na praia

Em julho deste ano, Marina Ruy Barbosa aproveitou suas férias em grande estilo! Na época, a ruiva usou as redes sociais para compartilhar alguns cliques de um passeio em uma praia da ilha de St. Barths, no Caribe. No entanto, um detalhe acabou roubando a cena: a famosa destacou seu anel de noivado luxuoso entre os registros.

Em seu perfil no Instagram, Marina abriu um álbum de fotos do passeio em que aparece posando com um biquíni off white e uma saída de praia de crochê vazada na mesma cor, com aplicações de brilho nas mangas e na barra. Mas nada chamou mais atenção do que o anel milionário que a ruiva recebeu de seu noivo, o empresário Abdul Fares; confira detalhes!