Por onde anda a Menina Fantasma? Anna Livya quer retornar à TV após maternidade

A atriz Anna Livya, conhecida como a Menina Fantasma das pegadinhas do SBT, quer voltar para a TV após o nascimento de seu filho

Anna Livya, que ficou conhecida no Brasil como a 'Menina Fantasma' nas pegadinhas do elevador no 'Programa Silvio Santos', do SBT, e que também atuou na novela infantil 'Chiquititas', está planejando seu retorno à TV.

A atriz de 23 anos fez uma pausa na carreira para se dedicar à maternidade e cuidar do filho Zulu, de 1 ano, e se reinventou como influenciadora digital, criando conteúdos voltados ao universo materno, e está gostando bastante.

Refletindo sobre sua trajetória, Anna reconhece como os primeiros trabalhos impactaram sua carreira. "Esses trabalhos tiveram uma repercussão muito grande e me abriram muitas portas. O que mais aprendi foi sobre responsabilidade e disciplina. Aprendi a aproveitar cada segundo e fazer tudo de coração, dando sempre o meu melhor", contou.

Enquanto se prepara para voltar às telas, a atriz também se divide entre os compromissos de sua nova rotina como influenciadora digital. "O que mais amo nessa área é a correria e o reconhecimento do esforço que temos para preparar e entregar cada papel. Estou me adaptando à nova rotina, e não vou negar que está sendo bem corrido", confessou ela, que já tem planos de retorno para o próximo ano e revela seu amor por interpretar vilãs. "Amo as vilãs, elas que movimentam a trama, né? Gostaria muito de fazer de novo."

Por fim, Anna também falou sobre como a pausa na carreira para se dedicar a maternidade trouxe novos desafios, mas também amadureceu sua visão de vida e carreira. "Recomeçar é mais desafiador do que começar, mas precisei pausar minha vida profissional para viver os momentos que escolhi com meu filho, e não me arrependo. Agora, estou me dedicando ao máximo para conciliar minha vida profissional e ter meu pequeno perto de mim", concluiu.

Anna Livya abre o jogo sobre os desafios da maternidade

Anna Livya Padilha abriu o jogo sobre os desafios e transformações que a maternidade trouxe à sua vida. A atriz, que está com 23 anos, é mãe de Zulu, de 1 ano, e nessa nova fase de sua vida, tenta equilibrar a rotina profissional com os cuidados com o menino.

"A maternidade muda tudo. Minha rotina, lugares que frequento, pessoas ao meu redor, horários... tudo se transforma depois que você se torna mãe. Voltei a trabalhar e nem todos os dias consigo levá-lo comigo. Costumo brincar que o 'brinde' da maternidade é a culpa, porque às vezes sinto culpa até de estar trabalhando e não 24 horas com ele. Mas tudo é compensado pelo que estou construindo e pela nossa conexão", disse ela. Veja o relato completo!

