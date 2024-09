Anna Livya, ex-menina Fantasma, abre o jogo sobre os desafios da maternidade

A atriz Anna Livya Padilha, mãe de Zulu, de 1 aninho, falou sobre como tenta conciliar os cuidados com o filho e sua vida profissional

Anna Livya Padilha, que ficou conhecida por seu icônico papel como a "menina fantasma" das pegadinha no 'Programa Silvio Santos', do SBT, e por sua atuação na novela 'Chiquititas', abriu o jogo sobre os desafios e transformações que a maternidade trouxe à sua vida.

A atriz, que está com 23 anos, é mãe de Zulu, de 1 ano e três meses, e nessa nova fase de sua vida, tenta equilibrar a rotina profissional com os cuidados com o menino. "A maternidade muda tudo. Minha rotina, lugares que frequento, pessoas ao meu redor, horários... tudo se transforma depois que você se torna mãe", explicou a famosa.

"Voltei a trabalhar e nem todos os dias consigo levá-lo comigo. Costumo brincar que o 'brinde' da maternidade é a culpa, porque às vezes sinto culpa até de estar trabalhando e não 24 horas com ele. Mas tudo é compensado pelo que estou construindo e pela nossa conexão", ressaltou.

Anna também desabafou sobre a pressão e o sentimento de culpa que muitas mães enfrentam ao conciliarem a maternidade e a carreira. "Tem dias que meu filho exige um pouco mais de mim, e está tudo bem se eu não conseguir cumprir toda a minha rotina para ficar com ele. Ele ainda está pequeno, e a maternidade me trouxe muita paciência e amor", refletiu.

Ela também destacou que tem sido mais paciente após o nascimento do filho. "Sem dúvida, criar e ensinar um ser exige muita paciência. A maternidade me tirou a vida que eu levava e me trouxe esse amor incondicional, mas também a necessidade de paciência, que antes eu não sabia que tinha."

Por fim, Anna deixou um recado para outras mães que enfrentam dificuldades: "Vão ter dias difíceis, dias em que você vai querer jogar tudo para o alto, mas também vão ter dias em que você vai agradecer por poder viver isso e proporcionar tantas coisas para o seu filho. Aceite ajuda, você não precisa lidar com tudo sozinha", completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anna Livya Padilha (@annalivya)

Anna Livya Padilha celebra o aniversário do filho

Em junho, a atriz Anna Livya Padilha reuniu seus amigos e familiares em um buffet infantil para comemorar a vida do herdeiro, Zulu, que completou 1 aninho. Ela foi fotografada pelos paparazzi na entrada do local e surgiu sorridente com o herdeiro. A festa teve o tema de balão e foi decorada nas cores e branco. Inclusive, as mesmas cores apareceram nos looks da mãe e do aniversariante. Veja as fotos!