Poliana Abritta fica abalada ao dar notícia de crianças que estavam em avião

Ao dar notícia de duas crianças que estavam em avião da VoePass, Poliana Abritta fica muito emocionada e quase desaba ao vivo; veja

A apresentadora Poliana Abritta ficou muito emocionada no Fantástico deste domingo, 11, ao ter que introduzir as matérias das famílias das vítimas do avião da VoePass. Após passar a família de um dos pilotos, a jornalista comovida precisou ler sobre duas crianças que também estavam na aeronave que caiu na última sexta-feira, 09, em Vinhedo, São Paulo.

Com dificuldade, a comunicadora falou sobre os pequenos e quase começou a chorar ao vivo. Lendo com dificuldade, Poliana Abritta, assim como os telespectadores, ficou muito abalada com o acontecimento que fez 62 vítimas.

"Duas crianças estavam entre as vítimas, Liz ia passar o Dia dos Pais em Florianopólis, desculpa, e Joslan estava com a mãe e avó, pais, país de origem da família, desculpa", retratou-se ao pronunciar as palavras com a voz embargada e errando algumas por estar emocionada.

A queda do avião abalou o país nos últimos dias. Brasileiros ficaram comovidos com o acidente trágico e se colocaram no lugar das famílias. Segundo o portal Leo Dias, um dos pilotos, Danilo Santos Romano, já havia aberto um relatório há um mês apontando problema com uma aeronave da companhia.

O acidente de avião

O avião da VoePass caiu no quintal de uma casa em um condomínio de Vinhedo, no interior de São Paulo, no início da tarde de sexta-feira, 9. Todos os 58 passageiros e os 4 tripulantes faleceram na queda, e não tiveram vítimas em solo. O corpo de bombeiros foi chamado para lidar com o incêndio no local e as autoridades rapidamente iniciaram os procedimentos para investigação da causa do acidente e resgate das vítimas.

Até o início da tarde deste sábado, 10, 26 corpos já tinham sido retirados do local do acidente e encaminhados para o IML de São Paulo para a identificação. A polícia usa aparelhos tecnológicos para identificar a localização dos corpos e removê-los do local do acidente o mais rapidamente possível.

"A VOEPASS Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283- avião PS - VPB, nesta terça-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo/SP. A aeronave decolou de Cascavel/PR com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 57 passageiros e 4 tripulantes a bordo. A VOEPASS acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo. A Companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores. A VOEPASS Linhas Aéreas informa que a aeronave PS-VPB, ATR-72, do voo 2283, decolou de CAC sem nenhuma restrição operacional, com todos os seus sistemas aptos para a realização do voo", informaram.