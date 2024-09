Fabiana Justus quebra regra de etiqueta no jantar de Ana Paula Siebert

Após aproveitar jantar de luxo dado por Ana Paula Siebert, Fabiana Justus quebra regra de etiqueta na casa do pai; veja o que ela fez

A influenciadora digital Fabiana Justus foi a um jantar na casa do pai, Roberto Justus, e da esposa dele, Ana Paula Siebert, nesta quarta-feira, 18. Para recepcionar a família a mulher do empresário montou uma mesa com uma decoração luxuosa e a enteada revelou que ficou bem à vontade no local.

Em seus stories, a empresária do ramo da moda brincou ao tirar uma foto de seus pés em uma cadeira da mesa de jantar. Fabiana Justus esticou as pernas depois que a comida havia sido servida e que os convidados já estavam na parte do chá e café.

"E a minha folga com os pés pra cima", registrou o momento descontraído no apartamento de seu pai em São Paulo.

Em sua rede social, Ana Paula Siebert compartilhou um vídeo exibindo os detalhes da mesa que montou para recepcionar a família. Dona de um estilo elegante e caro, a loira impressionou com os itens que selecionou para a ocasião.

Após o jantar, a esposa de Roberto foi fofocar com Rafaella Justus em seu closet e acabou revelando o motivo de não querer que a enteada mais nova more fora do Brasil.

Fabiana Justus fala sobre sua relação com Ana Paula Siebert

A filha de Roberto Justus, Fabiana Justus, falou sobre sua relação com a esposa atual do pai, a influenciadora Ana Paula Siebert. Em sua rede social, a mãe das gêmeas, Chiara e Sienna, foi questionada sobre a loira e resolveu comentar se realmente se entendem.

Ao perguntarem se elas se dão bem, a empresária do ramo da moda compartilhou uma foto de seu último aniversário abraçando a mãe de Vicky Justus, a sua irmã caçula. Sorrindo, as duas apareceram curtindo o momento e mostraram que têm uma ótima convivência.

"Muito bem, né, Ana Paula?", respondeu a herdeira do empresário ao compartilhar o clique que tiraram nos últimos dias em seu aniversário com a família. Inclusive, na ocasião, a esposa de Roberto Justus tirou uma foto com a ex-mulher dele, a mãe de Fabiana Justus.