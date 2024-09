Luiz Severo lança livro na 27ª Bienal do Livro de São Paulo

O neurocirurgião e médico da dor, Luiz Severo lançou seu primeiro livro, Você Não Precisa Sentir Dor, durante a 27ª Bienal do Livro de São Paulo. Ele foi prestigiado por nomes como a secretária de políticas para a mulher do Governo de SP, Valéria Bolsonaro, o escritor Maurício Sita, a palestrante, Gabriela Torquato e a CEO da Literare Books, Alessandra Ksenhuck.

Na obra de estreia, ele aborda os diversos fatores que causam dores crônicas e lança recomendações valiosas para prevenir ou tratar esse tipo de problema. “No Brasil, mais de 80 milhões de pessoas sofrem com essa condição. No livro, contamos o que é, como diagnosticar e como tratar a dor crônica”, explica.

Entre os pontos abordados, estão a importância da mudança de hábitos, como a inclusão de exercícios físicos, fisioterapia e boa alimentação na rotina de quem sofre com algum tipo de dor persistente, a regulação do sono e até o papel da fé no tratamento de uma dor crônica.

O neurocirurgião, que atende em Recife e Campina Grande, presencial e online, continua a turnê para divulgar o novo livro e participa de sessões de autógrafos em outubro de 2024, em várias cidades do Nordeste. “Se você conhece alguém com dor crônica, sofre do problema ou deseja prevenir as crises de dor, esse livro é feito para você”, finaliza.

