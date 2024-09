Sobrinha da ex-A Fazenda Kamila Simioni é baleada no Rio de Janeiro

Adolescente é baleada no Rio de Janeiro após o pai entrar por engano em uma comunidade; ela é sobrinha da ex-A Fazenda Kamila Simioni

A ex-A Fazenda Kamila Simioni surpreendeu ao revelar que sua sobrinha foi baleada no Rio de Janeiro e está no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) de um hospital. A adolescente estava no carro com seu pai quando voltavam de um compromisso e entraram por engano em uma comunidade. Lá, o carro foi abordado por criminosos que atiraram e uma das balas atingiu a jovem.

O pai da adolescente estava seguindo o GPS, mas perdeu uma entrada e foi parar em uma comunidade. Lá, alguns homens pediram para o carro parar, mas o motorista decidiu seguir e foi atingido por tiros. A jovem foi levada ao hospital após o tiro ter atingido sua lombar e passou por cirurgia.

Nas redes sociais, Kamila lamentou o que aconteceu com sua sobrinha e contou que a jovem está bem. “Estou abalada, anestesiada com tudo o que aconteceu, tentando encontrar palavras para expressar o que estamos sentindo. É um misto de choque, susto, impotência, insegurança, dor e um sentimento inexplicável de gratidão a Deus pelo livramento concedido à minha sobrinha e ao meu irmão. A situação que eles enfrentaram é algo que eu jamais imaginaria passar, e confesso que ainda estou tentando assimilar tudo o que aconteceu”, disse ela.

E completou: "Ontem, minha sobrinha Valentina foi baleada por um tiro de fuzil no Rio de Janeiro, após ela e o meu irmão entrarem por engano em uma comunidade (devido a uma localização errônea do aplicativo GPS). Ela passou por uma cirurgia delicada, mas graças a Deus, tudo correu bem. Ela está no CTI, consciente e sob cuidados intensivos. Estou aqui no Rio com eles e prometo que, assim que conseguirmos respirar um pouco melhor e a situação estiver mais controlada, voltarei aqui para falar com vocês. Por enquanto, só posso agradecer por todas as mensagens de carinho, pela preocupação genuína e, acima de tudo, por cada oração que está nos amparando neste momento”.