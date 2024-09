Fernanda Torres atende pedidos e mostra bastidores de viagem para Nova York

Nesta quarta-feira, 18, Fernanda Torres postou um vídeo no TikTok andando por um reservatório de água da cidade norte-americana

Fernanda Torres voltou às redes sociais depois de fazer sucesso ao compartilhar um desfile Dia da Independência do México em Nova York, EUA - que aconteceu no mesmo dia do seu aniversário de 59 anos. Agora, os fãs da atriz ficaram animados por mais conteúdos dela na cidade.

Nesta quarta-feira, 18, o pedido foi atendido pela artista, que surgiu no aplicativo para responder a seguinte mensagem de uma seguidora: "Quero mais vídeos Fernandaaaaa!. Quais lugares você recomenda em NY?".

No registro, Fernanda apareceu andando pelo Central Park e detalhou que ama visitar o Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir, o reservatório de água da cidade que fica no parque.

"Hoje eu tô indo aqui num lugar que eu amo em Nova York, no Central Park, que é onde eu amo correr. é um lugar chamado The Resevoir, que é o reservatório de água de Nova York. Esse é o South Gate Reservoir. É perto do Guggenheim, então dá para você dar uma corridinha aqui e depois ainda entrar no Guggenheim e tomar um chá e ver uma arte", começou.

Ao mostrar as redondezas, ela celebrou: "Olha que beleza, chão de terra. Pra quem gosta de correr, sabe como é importante. Quando você estiver por aqui, o reservatório de Nova York. Eu entro pelo Upper Side, depois do Guggenheim".

Fernanda Torres é surpreendida no dia do aniversário

A atriz comemorou seu aniversário neste domingo, 16, em Nova York e teve uma surpresa inusitada. Enquanto passeava pela cidade, ela acabou se deparando com uma festa em celebração à data.

"Olha que loucura: estou aqui em Nova York e descobri que o meu aniversário é no Dia da Independência do México! Olha aqui, vai ter uma parada tipo Carnaval. Aqui, a bandeira do México atrás de mim... aqui o meu amigo. Olha lá embaixo, vai começar uma parada, então é isso! Sou eu com os meus 59 comemorando junto com o México a nossa Independência. Beijo!", disparou em um vídeo divulgado nas suas redes sociais. Em seguida, ela mostrou um pouco da comemoração no país, veja clicando aqui.