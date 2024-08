Um mês antes de acidente, piloto da VoePass abriu relatório sobre fogo no motor, diz colunista

No mês anterior à queda da aeronave, o piloto Danilo Romano registrou relatório para informar incidente de fogo no motor do avião, diz colunista

Há um mês, o piloto Danilo Santos Romano, que estava no comando da aeronave da VoePass no dia do acidente em Vinhedo, São Paulo, registrou um relatório junto com sua equipe para informar um incidente de fogo no motor do avião. As informações são do Portal LeoDias.

Na ocasião, Danilo, que estava pilotando um voo com destino a Campina Grande, na Paraíba, afirmou que não havia um kit hidráulico disponível para despachar a aeronave. “Barulho de deslocamento de ar… O comissário me chamou para avisar que estava percebendo um cheiro estranho e logo em seguida me confirmou que o propeller (hélice) estava girando e o motor estava pegando fogo”, iniciou o documento enviado ao departamento de segurança em 8 de julho.

“O comissário confirmou a existência de fumaça saindo da parte dianteira do motor. O mecânico, até então, não havia dado nenhum sinal de anormalidade, já que a comunicação mecânico x cockpit estava limitada por sinais visuais, pois o mecânico estava sem o headset para comunicação via intercom”, finalizou.

Namorada de piloto do avião que caiu se pronuncia pela primeira vez

Namorada do piloto do avião que caiu em Vinhedo fez uma homenagem comovente para ele nas redes sociais. Após mais de quatro anos de relacionamento, a jovem Thalita Valente falou sobre a personalidade do namorado, o comandante Danilo Santos Romano, e a saudade que já sente dele em meio ao luto.

Em seu Instagram, ela fez posts nos stories com fotos dos dois juntos e falou sobre a dor não tê-lo mais ao seu lado. “Minha vida nunca mais será a mesma sem você! Te amo para toda a eternidade, nos vemos em breve. Meu muito obrigada por tudo o que vivemos”, disse ela.

4,5 anos que compartilhamos nossa vida juntos. Que privilégio tive por estar ao lado de alguém como você! Uma pessoa de grandes virtudes, um homem presença, determinado, íntegro, honesto, inteligente, estudioso. Te amo e não consigo acreditar que você se foi. Você era e permanecerá sendo tudo para mim. Obrigada Deus por ter te colocado em minha vida".