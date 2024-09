No documentário 'Pra Sempre Paquitas', a atriz e ex-paquita Leticia Spiller relatou medo após tentativa de sequestro nos bastidores de Xou da Xuxa

Produzido pelo Globoplay, o documentário Pra Sempre Paquitas explora a vida e carreira das famosas ex-assistentes de palco da Rainha dos Baixinhos com a maior riqueza de detalhes. Ao longo dos cinco episódios, a tentativa de sequestro de Xuxa Meneghel e Leticia Spiller, em 1991, também foi abordada.

Tudo isso aconteceu próximo ao local onde o Xou da Xuxa era gravado, no Teatro Fênix, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Para retratar o assunto, o documentário contou com o retalo do coronel da Polícia Militar, Wagner Villares.

Segundo o PM, o alvo não era Xuxa, mas Spiller. Os dois criminosos chegaram em um carro com munição e um mapa - e ainda trocaram tiros com os agentes. "Quando eu cheguei ao local, eu conversei com um deles. Ele falou que a intenção deles era levar a Leticia. Ele falou: 'Nós vamos levar ela e a russa'. Nós presumimos que fosse a Xuxa. Mas ele deixou claro que era apaixonado pela Leticia", contou Villares em depoimento ao Pra Sempre Paquitas.

Ainda no documentário, Xuxa compartilhou que comunicou a polícia sobre ter notado uma movimentação estranha no local. Os dois homens faleceram na troca de tiros. Dois policiais também foram baleados, e um deles não resistiu.

"Quando eu cheguei ao teatro me esconderam isso justamente para não me afetar. Só me contaram no final do dia. Fiquei bem impressionada", declarou Leticia, que afirmou que não conhecia os criminosos. "Estou assustada, porque nada acontece por acaso", confessou. "É assustador mesmo. A gente fica mais exposta", completou a atriz, que na época era conhecida como paquita Pituxa Pastel.

Letícia Spiller revela momento marcante de filme inspirado em história real

Ao lado de Eriberto Leão (52), Letícia Spiller (51) protagoniza o filme Inexplicável, que chega aos cinemas em novembro deste ano. A trama é inspirada na história real de um jovem paraibano que superou a morte —deixando os médicos sem explicação— e promete emocionar o público.

Letícia Spiller interpreta Yanna, mãe do jogador mirim paraibano Gabriel Varandas (19). Após conquistar um título de campeão no futsal, aos 8 anos, ele enfrentou graves complicações de um tumor no cérebro e de uma meningite e, em 2013, chegou a ser dado como morto após uma parada cardíaca. Porém, o jovem se recuperou sem explicação médica.

A atriz revela que, durante a preparação para o filme, teve a oportunidade de conhecer a família do atleta. "Foi uma experiência muito emocionante, que trouxe uma profundidade única ao nosso trabalho. Desde então, me considero amiga da Yanna, dessa força, dessa potência que é essa mulher e mãe dedicada", diz, em entrevista à CARAS Brasil. Veja mais detalhes.