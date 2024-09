Quem é Adam Pearson? Conheça ator com condição rara no rosto

O ator Adam Pearson recebeu diagnóstico de doença rara e genética aos 5 anos de idade; saiba mais sobre a história do artista

O nome de Adam Pearson ficou entre os assuntos mais comentados da web na quarta-feira, 18, após uma entrevista do ator à 'People'. Ao longo do bate-papo, o artista britânico, que possui neurofibromatose, uma condição rara e genética, revelou que lida com gentileza com reações de pessoas desconhecidas à sua aparência.

A neurofibromatose causa o crescimento de tumores, em sua maioria benignos, ao longo dos nervos. No caso de Pearson, a condição atingiu seu rosto, que começou a se modificar por volta dos 8 anos.

Durante a conversa com a 'People', o ator aproveitou a ocasião para alfinetar 'roteiros preguiçosos' em relação à ausência de pessoas com deficiências no mundo artístico. De acordo com ele, a condição abriu portas em grandes filmes de Hollywood. Que tal conhecer um pouco mais sobre a história Adam Pearson?

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adam Pearson (@adam_pearson_tv)

Adam Pearson nasceu em Londres e tem um irmão gêmeo chamado Neil. Assim como o ator, o familiar também nasceu com a mesma condição. A doença, no entanto, não apresentou sinais externos.

Pearson, que segue carreira no mundo artístico atualmente, se formou em Administração de Empresas na Universidade de Brighton. Em 2020, durante participação no 'Sunday Morning Live', ele falou sobre a relação de sua fé com a deficiência.

"Uma vida sem dificuldades é uma vida sem fé; como você pode praticar sua fé se não estiver caminhando pelo fogo?", declarou Adam, na ocasião.

O diagnóstico de Adam Pearson

Adam Pearson foi diagnosticado com neurofibromatose tipo I aos 5 anos de idade. A doença faz com que tumores não cancerígenos cresçam no tecido nervoso.

O ator britânico realizou 39 cirurgias para retirar parte dos tumores, como disse durante entrevista à People. "Eles voltam a crescer lentamente, então é um ciclo constante", declarou ele, que ainda afirmou não sentir pena de si mesmo.

"Você pode ficar preso em: ‘Não é justo. Por que a vida é tão cruel?’ Isso não resolve nada'", disse. Ao longo do bate-papo recente, Adam Pearson também revelou que perdeu a visão total de um dos olhos devido a neurofibromatose.

Adam atuou em filmes como 'Sob a Pele' (2013), com Scarlett Johansson, 'Chained for Life' (2018), 'Ruby Splinter' (2022) e 'A Different Man' (2024), longa de Aaron Schimberg que estreia nos cinemas no próximo dia 20.