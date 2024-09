Como ela consegue? Leticia Cazarré revela quantos funcionários tem em casa

Mãe dos seis filhos de Juliano Cazarré, Leticia Cazarré revela quantas pessoas trabalham em sua casa com o ator para ajudá-los no dia a dia

A esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré, chamou a atenção nos últimos dias ao contar como lida quando a maioria de seus filhos estão doentes. Mãe de seis crianças, a stylist abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e esclareceu algumas dúvidas dos internautas, inclusive, ela revelou quantos funcionários tem em casa.

Ao ser questionada sobre a quantidade de pessoas que atuam em seu lar com o artista, a bióloga, que trabalha no meio da moda, falou que há cerca de cinco colaboradores, cada um com uma função. Leticia Cazarré então explicou como funciona.

"Uma funcionária maravilhosa que se chama Ana Flora (5x semana). Uma cozinheira muito querida que se chama Andrea (1x semana). Uma babá folguista também muito legal que se chama Tânia. Uma dupla de pai e filho que cuida da piscina/jardim/cachorros, são o Francisco e o Vinicius", contou.

Também nos stories, a esposa do ator respondeu mais perguntas e desabafou sobre estar com os cinco dos seis filhos doentes. Leticia Cazarré ainda emocionou ao gravar um vídeo contando como é ter uma filha com doença rara.

Além Maria Guilhermina, portadora de uma condição rara no coração, Leticia Cazarré e Juliano Cazarré são pais de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de três, e Estêvão, de seis meses.

A esposa do ator Juliano Cazarré, a stylist Leticia Cazarré, revelou nesta terça-feira, 17, em sua rede social como faz para administrar quando está com a maioria de seus filhos doentes. Mãe de seis crianças, de idades diferentes, ela postou suas anotações para mostrar como se organiza.

