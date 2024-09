Sabrina Sato relembra fotos de viagem com Nicolas Prattes: 'Amor'

Sabrina Sato usou as suas redes sociais para fazer um TBT e relembrou algumas fotos de uma viagem recente com Nicolas Prattes

Em suas redes sociais, Sabrina Sato sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 31 milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 19, a apresentadora aproveitou para fazer um TBT. A sigla significa "Throwback Thursday" e consiste em postar fotos antigas.

Em seu Instagram Stories, a famosa relembrou algumas fotos de uma viagem recente ao lado do noivo Nicolas Prattes. Nos cliques, os pombinhos aparecem trocando diversos carinhos na Ilha de Okinawa, conhecida como o Caribe do Japão.

Nas imagens, Sabrina esbanjou a boa forma ao posar com um maiô preto e uma saia amarela bem curtinha. Além disso, a artista apostou em um acessório de cabeça também amarelo para combinar. "TBT de amor", escreveu ela na publicação.

Atualmente, Nicolas Prattes pode ser visto como o Rudá em Mania de Você, novela exibida pela Rede Globo.

Pedido de casamento

Sabrina Sato e Nicolas Prattes deram um passo importante na relação. Recentemente, a apresentadora foi surpreendida com um pedido de casamento do ator, com quem está junto desde janeiro deste ano.

O status de noivado foi revelado por Nicolas no início deste mês, durante participação no Domingão com Huck, da Globo, de forma muito discreta. Na ocasião, o intérprete de Rudá em Mania de Você afirmou que Sabrina não era mais namorada, mas sim sua noiva.

Agora, em entrevista à Quem, a apresentadora comentou sobre a nova fase do relacionamento dos dois e confessou que ficou surpresa com o pedido de casamento do amado. Esbanjando alegria, a famosa não escondeu o quanto é apaixonada por Nicolas Prattes.

"Estou muito feliz, muito realizada, amando muito. A gente amadurece, a gente aprende. Fiquei muito surpresa com o pedido. Tudo está acontecendo de acordo com o nosso sentimento, com o nosso amor, com o nosso carinho. Estou muito feliz, é um sonho real, um sonho que é possível", declarou Sabrina Sato.