Paizão coruja, Iran Malfitano comemora estreia da filha em novela: 'Cheio de orgulho'

Em entrevista à CARAS Brasil, Iran Malfitano revela que conversou com a filha antes dela fazer sua estreia como atriz na novela em Mania de Você, da TV Globo

Iran Malfitano (42) tem amado ver sua filha, Laura Malfitano (13), seguir os seus passos dentro do universo artístico. Isso porque a garota acaba de estrear como atriz na novela Mania de Você, da TV Globo. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator falou sobre as dicas que deu para a herdeira e garantiu que ele conquistou espaço na trama por mérito próprio.

"O coração está muito feliz com essa estreia da Laura em uma novela das nove, obra do João Manuel Carneiro, que é um autor que já trabalhei duas vezes, com ele tive ótimas parcerias. O coração está cheio de orgulho por ela ter conseguido conquistar essa participação por méritos próprios. Feliz com a felicidade dela e a expectativa lá em cima", diz.

Laura esteve na primeira fase de Mania de Você, onde fez uma participação especial como Luma, personagem interpretado pela protagonista Agatha Moreira, na fase da infância. Segundo Iran, ele tem acompanhado de perto os passos da pequena e tem ficado atento aos cuidados.

"Ela sempre foi muito bem instruída porque teve exemplo dentro de casa. Ela sabe da dedicação, do quanto é importante estudar texto, chegar com texto decorado, chegar na hora marcada, então eu estou com coração feliz", afirma.

Embora seja aquele paizão coruja e super dedicado, o ator conta que desde que surgiram as primeiras conversas sobre atuação dentro de casa, ele fez questão de explicar detalhes de sua profissão para a filha. "Sempre dei liberdade pra Laura sobre o que ela gostaria de fazer na vida. Disse que se ela quisesse ser atriz, que ela faria pelo caminho correto, teria que começar a fazer uns cursos, que eu não facilitaria pra ela sabe?".

"Sempre disse que se ela fosse acontecer, seria por méritos próprios, e foi! Quando ela demonstrou vontade de ser atriz eu levei no curso que é de um grande amigo e ela começou a ter aulas lá. Agora já está colhendo os frutos", comemora.

Recentemente Laura completou 13 anos, idade que para muitos pais passa ser um momento de dor de cabeça, por conta da chegada da adolescência. Mas apesar disso, Iran confessa que não tem passado nenhum tipo de "perrengue" com a filhota, a qual considera muito tranquila. "Não tenho encontrado nenhum dilema. Eu e a mãe dela estamos separados há muito tempo, mas sobre a educação pensamos de forma muito parecida. Por mais que a Laura esteja morando só com a mãe, eu tenho contato direto, sempre fico com ela. Nos damos muito bem em relação à educação da Laura", conta.