Vitor Belfort desabafa sobre sumiço da irmã, Priscila Belfort: 'Enterro diário'

O lutador Vitor Belfort falou sobre o desaparecimento misterioso da irmã, Priscila, e revelou o que acredita que possa ter acontecido

O misterioso desaparecimento de Priscila Belfort, irmã do lutador Vitor Belfort, será abordado na série documental 'Volta, Priscila', da Disney+. A produção retrata o fatídico 9 de janeiro de 2004, último dia em que a jovem foi vista por familiares.

Em entrevista ao canal 'ESPN', no YouTube, Vitor falou um pouco sobre a série, que estreia no dia 25 deste mês, e fez um forte desabafo sobre a angústia que acomete sua família há tantos anos. "Ontem meus pais enterraram minha irmã. Hoje temos que enterrar minha irmã de novo. É um enterro diário. É assim há 20 anos", declarou ele.

Em seguida, Vitor ressaltou sua insatisfação com as investigações do caso. "Autoridades que a gente achava que estavam do nosso lado, podendo solucionar o caso, não fizeram. Se alguém tem alguma culpa, pode falar. Não vai acontecer nada. O crime está prescrito", lamentou o irmão de Priscila Belfort.

Ao longo do bate-papo, o marido de Joana Prado revelou o que acha que possa ter acontecido com a jovem. "Tem coisas por trás de desaparecimentos. Escravos sexuais, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos. Tenho certeza que pelo menos 10, 20 pessoas sabem do caso da minha irmã. E essas 20 pessoas, o inferno espera elas", disse o lutador.

"Elas têm que dar conta do que aconteceu. Desaparecimento não é crime. Se não tem corpo, não tem crime. O problema é que por trás do desaparecimento tem a indústria do sexo e do tráfico de pessoas. É a indústria que mais cresce no mundo", acrescentou Vitor Belfort, por fim.

Joana Prado diz que sumiço de Priscila Belfort afetou criação dos filhos

O misterioso desaparecimento de Priscila Belfort, irmã do lutador Vitor Belfort, será contado na série 'Volta, Priscila', na plataforma Disney+. Na terça-feira, 17, familiares da moça participaram da coletiva de imprensa da produção, que chega ao streaming no dia 25 de setembro, e falaram um pouco a respeito do caso.

A empresária Joana Prado, cunhada de Priscila e esposa de Vitor Belfort, abriu o coração e revelou que o caso interferiu na criação dos 3 filhos do casal. Ela explicou que passou a viver com receio de ficar longe dos herdeiros, justamente por medo de que a história pudesse se repetir; confira mais detalhes!