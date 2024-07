Camilla Camargo comemora o aniversário do filho ao lado da família

Camilla Camargo exibe as fotos de como foi a festa de aniversário do filho mais velho, Joaquim, de 5 anos, com a presença de Zezé Di Camargo e Wanessa Camargo

A atriz Camilla Camargo comemorou o aniversário de 5 anos do filho mais velho, Joaquim, em grande estilo. Na tarde deste domingo, 28, ela reuniu seus amigos e familiares para celebrar a vida do herdeiro em uma festa com o tema do personagem The Flash.

Entre os convidados, Joaquim contou com a presença do avô Zezé Di Camargo e da tia Wanessa Camargo, além da irmã, Julia, e do pai, Leonardo Lessa. O menino completou 5 anos no dia 23 de julho.

"A única certeza que se tem quando se tem um filho é que o tempo passa muito rápido. Joaquim completou 5 anos e como meu menino já está mudado, como ‘cresceu’, amadureceu já. Eu fico só agradecendo a Deus pela dádiva de ser sua mãe, de oferecer uma festa linda pra ele, como ele me pediu. Isso é gratificante, isso é realizador, e meu amor pelo meu filho alimenta minha alma", afirmou.

Homenagem de Camilla Camargo para o filho

Camilla Camargo usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que nesta semana seu filho mais velho, Joaquim, completou cinco anos e ela fez questão de homenageá-lo.

Em seu perfil no Instagram, a atriz postou um vídeo com vários momentos da vida do herdeiro e o parabenizou. "Viva você, amor da minha vida. 5 anos que aprendi isso que é o amor maior do mundo, que me redescobri e que o amor tomou conta de mim", escreveu ela no começo do texto.

A filha de Zilu e Zezé Di Camargo completou a homenagem se declarando para o filho. "Te amo mais que tudo... obrigada por ser esse menino tão incrível, inteligente, alegre, gentil, e gente boa. Que sorte a minha de te ter na vida", finalizou.