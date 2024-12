Patrícia Poeta vive misto de sentimentos em retorno ao RS: 'Eu fiz uma promessa'

Em entrevista à CARAS Brasil, Patrícia Poeta confessa sobre retorno ao Rio Grande do Sul após as enchentes e exalta suas raízes gaúchas

Sete meses após as enchentes no Rio Grande do Sul, a apresentadora Patrícia Poeta (48) retorna ao estado gaúcho, onde será responsável por comandar uma edição especial do programa Encontro, da Globo. Em entrevista à CARAS Brasil, a jornalista abre o coração ao falar sobre essa volta e exalta raízes gaúchas: "Eu fiz uma promessa".

Patrícia Poeta é natural de São Jerônimo, município do Rio Grande do Sul, e retorna ao estado natal com destino à cidade de Gramado. A ida é para o especial do programa Encontro, que vai ao ar nesta segunda-feira, 09. A jornalista vai falar sobre turismo, como o Natal Luz de Gramado, e também mostrará histórias emocionantes de pessoas que tiveram suas vidas diretamente impactadas pelas chuvas de maio e junho deste ano.

A comunicadora confessa sobre seu retorno ao estado: "É um misto de sentimentos, porque fico aliviada que o pior já passou, mas ainda com a certeza de que temos muito a fazer pelo meu estado. Lá atrás, eu fiz uma promessa de que continuaria ajudando nessa fase tão importante de reconstrução - e que mostraria para todo Brasil que o Rio Grande do Sul está de braços abertos para receber os visitantes. É muito importante".

"O turismo é uma parte que movimenta muito a economia. Gramado é um ponto turístico importante do Brasil. E eu volto a dizer: o que eu puder fazer pelo meu estado, farei. Vamos aproveitar esse programa para trazer histórias e pessoas que entrevistamos durante o período das enchentes e mostrar como estão suas vidas, como se reergueram", declara.

'É MEU POVO!'

Desde as enchentes no Rio Grande do Sul, Patrícia Poeta está cada vez mais engajada em auxiliar na reconstrução do estado natal. A jornalista reforça que a região foi muito ajudada durante as tragédias ambientais, mas que ainda tem um longo caminho pela frente.

"Eu procuro ajudar como posso. É minha terra, é meu povo…não tem como virar as costas. Foi muito importante a movimentação que as pessoas fizeram para arrecadar fundos naquela época. Mas o trabalho continua, os problemas não acabaram …ainda há muitas coisas que precisamos fazer", confessa.

Patrícia exalta suas raízes gaúchas: "Se posso divulgar, mostrar que meu estado já está em condições de receber o turismo e mostrar suas belezas e tradições, por que não fazer? Mais do que nunca, depois de tudo aquilo, sinto um orgulho enorme do meu povo que venceu a adversidade e está se reerguendo. É um povo aguerrido".

A apresentadora menciona que o povo gaúcho é muito apaixonado pelas suas origens, por isso, está feliz com seu retorno ao Rio Grande do Sul. Por outro lado, Patrícia Poeta afirma que ainda muito precisa ser feito para reconstrução do estado.

"Voltar agora, vendo as coisas entrando nos trilhos e as cidades se reconstruindo, é um sentimento de felicidade que não cabe em mim. Uma coisa que não muda é o sentimento de responsabilidade, de continuar ajudando de todas as formas possíveis. Minha família, meus amigos, minha história estão aqui, então voltar para o Rio Grande é resgatar memórias afetivas e entender como realmente ficou tudo", finaliza a apresentadora Patrícia Poeta.

