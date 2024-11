Patrícia Poeta faz reflexão profunda sobre haters: 'Não estão bem de cabeça'

A apresentadora Patrícia Poeta relatou preocupação ao com o aumento de pessoas que distribuem ódio gratuito somente por engajamento

A jornalista e apresentadora Patrícia Poeta iniciou o sábado, 9, compartilhando uma profunda reflexão com o público. Por meio de suas redes sociais, a comandante do 'Encontro', da TV Globo, comentou sobre haters e lamentou o aumento de pessoas que distribuem ódio gratuito na internet.

Em um vídeo publicado por meio de seu perfil oficial no Instagram, Patrícia iniciou o assunto ressaltando não entender o fato de que o hate é visto com 'bons olhos' por uma parcela da população. De acordo com a famosa, o pensamento veio logo após ela se deparar com comentários apontando possível benefício em relação a pauta.

"Uma coisa que vi essa semana e me preocupa... eu vi comentários de algumas pessoas dizendo 'hate engaja, dá visualização, hate dá mídia, dá seguidor'. Fiquei pensando: que tempos são esses que a gente vive? As pessoas achando legal o hate. Hate é ódio em inglês e as pessoas achando que isso pode ser o máximo", iniciou.

"Todos nós que estamos nas redes sociais conhecemos os haters, e todo mundo já se tocou que são pessoas que têm as próprias frustrações, infelicidades... E aí a pessoa fala 'hoje eu vou sair atacando umas 10 pra ver se eu deixo eles mais infelizes do que eu'. Já vem de uma frustração, uma tristeza... é triste saber que as pessoas não estão bem de cabeça e elas jogam todo o ódio na Internet. Agora, como se não bastasse isso, tem gente que está achando isso legal. Onde a gente vai chegar com isso? Essa é a minha grande preocupação", continuou a famosa.

Por fim, Patrícia Poeta reforçou o lado negativo dos ataques e incentivou o público que a acompanha a também refletir sobre o assunto: "Se as pessoas não têm o poder de amar e serem amadas, ok. Mas pelo menos precisamos aprender a respeitar e a ser respeitado. Isso que está acontecendo, de achar que esse movimento é legal, não é bom, normal", concluiu ela.

