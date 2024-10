Patricia Abravanel reflete sobre luto após a morte do pai: ‘Viver de uma forma diferente’

Patricia Abravanel emociona ao falar sobre como está sendo a vida após a morte do pai, Silvio Santos, e também seu sucesso como apresentadora no SBT

A apresentadora Patricia Abravanel refletiu sobre a vida após a morte do pai, Silvio Santos (1930-2024), que faleceu aos 93 anos em agosto deste ano. Em entrevista ao jornalista Roger Turchetti, do canal Intervenção, ela contou como está lidando com o luto. "Estamos aí aprendendo a viver de uma forma diferente”, disse ela, e completou: "A gente tem saudade, mas tem que ser forte. E tem que ser um dia de cada vez”.

Então, a artista comentou sobre o seu sucesso como apresentadora no Programa Silvio Santos, que é uma atração que herdou do pai. “É surreal. Cada vez eu admiro mais. Eu tenho recebido um carinho. Não é algo que eu plantei, não é uma colheita minha, é algo que o meu pai plantou e eu estou recebendo. é uma torcida. A semeadura dele foi muito especial, o que ele fez é surreal, uma pessoa escolhida, abençoada, escolhida por Deus para ser uma referência tão maravilhosa”, disse ela.

Por fim, Patricia foi questionada se já voltou na casa do pai após perdê-lo e confirmou que a família já foi até lá. “É a vida, mas é muita gratidão pela vida incrível que ele viveu. Foi uma vida linda e eu tive a oportunidade de viver com uma pessoa tão especial quanto era o meu pai”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Look poderoso de Patricia Abravanel

A apresentadora Patricia Abravanel caprichou na escolha do seu look para ir ao casamento de amigos. A estrela apareceu deslumbrante com um modelito todo pink e repleto de detalhes estilosos.

Nas redes sociais, ela mostrou várias fotos do seu look. A artista usou um vestido longo com babados na saia, decote estiloso e até um chapéu combinando.

“Casamento Milena e Rocha. Viva os noivos! Muitas felicidades”, disse ela na legenda do post.

Nos comentários, o estilo de Patricia foi muito elogiado pelos fãs. “Arrasou muito”, disse um seguidor. “Você está muito linda”, declarou outro. “Gata demais”, afirmou mais um. “Você está belíssima”, declarou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

Leia também: Patricia Abravanel lidera audiência pela 3ª vez e brinca ao pedir música