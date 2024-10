Patricia Abravanel surge deslumbrante com look pink no casamento de amigos

Patricia Abravanel capricha na escolha do vestido de festa para marcar presença no casamento de amigos. Veja as fotos

A apresentadora Patricia Abravanel caprichou na escolha do seu look para ir ao casamento de amigos neste sábado, 12. A estrela apareceu deslumbrante com um modelito todo pink e repleto de detalhes estilosos.

Nas redes sociais, ela mostrou várias fotos do seu look. A artista usou um vestido longo com babados na saia, decote estiloso e até um chapéu combinando.

“Casamento Milena e Rocha. Viva os noivos! Muitas felicidades”, disse ela na legenda do post.

Nos comentários, o estilo de Patricia foi muito elogiado pelos fãs. “Arrasou muito”, disse um seguidor. “Você está muito linda”, declarou outro. “Gata demais”, afirmou mais um. “Você está belíssima”, declarou outro.

