Patrícia Abravanel manda recado especial para Roque, internado há um mês

Patrícia Abravanel prestou apoio a Roque, ex-assistente de Silvio Santos, que está internado em um hospital há cerca de 1 mês

A apresentadora Patrícia Abravanel emocionou os telespectadores no domingo, 3, ao iniciar o 'Programa Silvio Santos' com um recado direcionado a Gonçalo Roque. O veterano e ex-assistente de palco de Silvio Santos (1930-2024) está internado há cerca de um mês devido a uma infecção pulmonar.

Antes de iniciar a atração dominical do SBT, Patrícia desejou ótima recuperação a Roque em sua mensagem. "Hoje eu quero começar o programa para alguém muito especial, para você viu Roque. Quero dizer que eu e todas as suas meninas aqui do auditório, que você cuidou durante tantos anos, com tanto carinho, a gente tá torcendo para que você se recupere bem rápido e possa voltar para casa e ficar juntinho da sua família. A gente ama muito você", declarou ela.

Segundo informações do boletim médico divulgado na sexta-feira, 1, Gonçalo Roque, de 87 anos, está com quadro de saúde estável e não necessita de suplementação de oxigênio. Além disso, ele também realiza reabilitação com fisioterapia.

Em outubro deste ano, Janilda Nogueira, esposa de Roque, revelou que levou o marido ao hospital após o notar debilitado e sem se alimentar corretamente. Em recente entrevista ao programa 'A Tarde É Sua', da RedeTV!, ela desmentiu os boatos de que o veterano estaria internado devido a um tumor no cérebro, descoberto em maio deste ano.

De acordo com Janilda, a internação do companheiro não possui ligação com o diagnóstico, que está controlado. "O problema dele de um ano atrás está controlado. Ele está com a dieta, já está ficando fortinho. Esse negócio de que ele está com tumor, não é. Ele não teve desmaio. Estamos há quatro semanas aqui e ele já está conversando, com o olho bem aberto, estamos confiantes de que ele vai melhorar", declarou a esposa de Roque, na ocasião.

Patrícia Abravanel abriu o "PSS" mandando um abraço pro Roque que foi assistente de palco do Silvio por muitos anos. 💕🤧 #ProgramaSilvioSantospic.twitter.com/81KDpR6NEM — Brenno (@brenno__moura) November 3, 2024

Roque resgata vídeo raro ao lado de Silvio Santos

Ex-assistente de palco de Silvio Santos e amigo pessoal do apresentador, Gonçalo Roque dividiu com o público um vídeo raro ao lado do ícone da TV brasileira. Em seu perfil oficial no Instagram, ele compartilhou um momento especial, gravado em 2006, durante um evento do SBT.

No registro, Silvio aparece tecendo elogios ao assistente, que na época, estava ao seu lado há 52 anos. Além do comunicador, a eterna Hebe Camargo, falecida em 2012 aos 83 anos, também surge no registro; confira detalhes!

