Roque resgata vídeo raro ao lado de Silvio Santos: 'Incrível lembrança'

Ex-assistente de palco de Silvio Santos, Roque compartilhou um vídeo antigo e especial do apresentador o elogiando em evento do SBT

Ex-assistente de palco de Silvio Santos e amigo pessoal do apresentador, Gonçalo Roque dividiu com o público um vídeo raro ao lado do ícone da TV brasileira. Em seu perfil oficial no Instagram, ele compartilhou um momento especial, gravado em 2006, durante um evento do SBT.

No registro, Silvio aparece tecendo elogios ao assistente, que na época, estava ao seu lado há 52 anos. Além do comunicador, a eterna Hebe Camargo, falecida em 2012 aos 83 anos, também surge no registro.

"Ele é, de todos nós que estamos aqui, o único colega que está comigo há 52 anos", iniciou Silvio Santos. "Que coisa fantástica", comentou Hebe. O apresentador, então, continuou: "Quando eu vim para São Paulo, em 1954, eu encontrei o Roque nos bastidores da Rádio Nacional em São Paulo. Roque, que Deus te conserve".

"Este ano completo 70 anos ao lado de Silvio. Uma incrível lembrança", escreveu Roque na legenda da publicação. No sábado, 17, dia em que Silvio Santos faleceu, o veterano compartilhou uma homenagem emocionante em seu perfil ao grande amigo e patrão.

Gonçalo Roque escreveu um texto sobre a importância do apresentador em sua vida e relembrou que a parceria entre os dois iniciou nos anos 60. "Hoje é um dia de uma dor que eu nunca pensei que sentiria. Perdi não só um patrão, mas um grande amigo, um companheiro de décadas de trabalho, risadas e histórias", declarou o ex-assistente em um trecho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gonçalo Roque (@roquesbt)

Roque ficou paralisado com a notícia da morte de Silvio Santos

O ex-assistente do SBT Roque ficou comovido com a notícia da morte de Silvio Santos. Os dois trabalharam juntos por muitos anos na emissora de TV e eram muito próximos. Com isso, Roque sentiu muito a partida do ex-patrão.

Em entrevista na TV TEM, a esposa dele, Janilda Nogueira, revelou que o marido ficou paralisado ao receber a notícia. "É um dia triste com a notícia do nosso amigo, o patrão, que a gente sempre admirou, sempre amou. Está difícil até de explicar. Eu dei a notícia para ele. Desde que está afastado do SBT, ele está debilitado, e hoje, com essa notícia, ele ficou paralisado. Ele expressou tristeza. Silvio Santos foi tudo na sua vida, né Roque? Tudo o que a gente tem hoje, a gente agradece ao Silvio", disse ela.