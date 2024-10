Esposa de Roque desmente rumores de tumor. Saiba o que aconteceu

No programa A Tarde É Sua, a esposa de Gonçalo Roque, ex-SBT, revela detalhes sobre o motivo da internação do marido e desmente rumores de tumor

Gonçalo Roque, que é ex-assistente de Silvio Santos no SBT, está internado há cerca de um mês em um hospital de São Paulo. Assim que a notícia foi divulgada, os boatos diziam que ele estaria com um tumor no cérebro, mas a esposa dele desmentiu. Em entrevista no programa A Tarde É Sua, da RedeTV, Janilda Nogueira contou o verdadeiro motivo para a internação do marido.

Ela contou que ele não teve nada no cérebro depois do episódio que aconteceu há um ano, quando ele desmaiou. Agora, ele foi internado por causa da dificuldade para se alimentar e tomar os remédios de rotina.

“Ele está aqui [no hospital] há quatro semanas. Ele não está com problema de tumor. Ele estava em casa muito debilitado. Como eu fui para Minas ver a minha família, fiquei lá uma semana e deixei ele com duas cuidadoras. Quando eu cheguei, via que ele não estava mais comendo e os medicamentos também. Ele não estava conversando nada, só fazia sinal com a mão, não abria o olho, estava muito ruim. Eu e a equipe decidimos levar ele para o hospital. Do pronto-socorro já levaram para a UTI e ligaram a sonda de dieta. Agora está com a PEG, que é pela barriga, e está se alimentando”, disse ela.

A esposa de Roque ainda completou: "O problema dele de um ano atrás está controlado. Ele está com a dieta, já está ficando fortinho. Esse negócio de que ele está com tumor, não é. Ele não teve desmaio. Estamos há quatro semanas aqui e ele já está conversando, com o olho bem aberto, estamos confiantes de que ele vai melhorar”.

Roque descobriu tumor em maio

Em maio deste ano, ele descobriu um tumor benigno no cérebro depois de protagonizar um desmaio enquanto almoçava com a família e ficou cerca de uma semana internado . Na época, Janilda deu detalhes do ocorrido.

"A gente comeu, e no momento da sobremesa, eu achei ele meio estranho. Eu falei: 'O que você tem?'. Ele disse: 'Não, não estou sentindo nada'. Na hora que eu virei, meu filho gritou: 'O pai está passando mal'", recordou a mulher.

"Ele ficou lá cinco dias [internado], fez os exames. No Raio-X deu um sangramento no crânio, deu um tumor no cérebro. Com os medicamentos, se Deus quiser, não vai precisar operar. Não foi um AVC", continuou Janilda.

