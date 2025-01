Participantes do The Wall revelam destino de prêmio de valor inacreditável

Participantes do The Wall, do Domingão com Huck, faturaram um valor alto na competição contra a parede e contam o que vão fazer com o dinheiro

A nova temporada do quadro The Wall já está no ar no programa Domingão com Huck, da Globo, e já começou entregando um prêmio com valor inacreditável para os participantes. O episódio do último domingo, 26, contou a história do casal Ariane Noronha e Will Almeida, que comandam a ONG Soul Bilíngue.

Na disputa contra a parede gigante, os dois conquistaram o prêmio de R$ 324 mil. Agora, eles contaram qual será o destino do dinheiro. Em uma live nas redes sociais, eles contaram que vão usar o dinheiro para aumentar o número de alunos beneficiados pela ONG deles. “Com esse prêmio, a gente vai conseguir atender 500 pessoas no próximo semestre ”, afirmou Aline.

O projeto social deles dá bolsas de intercâmbio para alunos que fazem as aulas de inglês com eles e também mentorias com pessoas ao redor do mundo. A ONG é voltada para jovens de 18 a 29 anos que estudaram no ensino público e que são de famílias de baixa renda.

“Foi muito especial estar no palco, foi um presente muito grande. A gente quer expandir cada vez mais”, completou Aline. Então, o marido dela, Will, também celebrou a conquista para o projeto. “O prêmio é maravilhoso, mas a visibilidade e mostrar a Soul Bilingue, dá uma injeção de ânimo na gente. A gente está muito feliz, é um dia histórico. Ficar lá dentro não é fácil. Mais de uma hora trancafiado dentro de uma sala. A gente não ouve nada. Não é fácil não assinar o contrato”, disse ele, que ficou na cabine de perguntas e tomou a decisão de rasgar o contrato e receber o dinheiro da disputa contra a parede, que ele não sabia qual era o valor.

