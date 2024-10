Participante de Ilha da Tentação troca noivo pelo novo affair

Participante do reality show Ilha da Tentação, Rayssa Coutinho teve um desfecho inesperado em sua participação no programa

Rayssa Coutinho viveu uma situação inesperada no final de sua participação no reality show Ilha da Tentação, do Prime Video. Ela trocou o noivo, Cordeiro Rodrigues, pelo novo affair, Lucas Martins, após uma atitude do noivo.

Rayssa e Cordeiro entraram no reality show por causa de uma ideia dele. Porém, no confinamento, ela se envolve com Lucas e os dois se beijam. Com isso, o noivo dela perde a paciência e decide encerrar a participação deles. Ela não foi embora com ele e escolheu ficar com o novo affair.

Rayssa Coutinho é ex-Garota do Tempo

Ex-Garota do tempo da Rede Amazônica, afiliada da Globo, a jornalista Rayssa Coutinho, de 31 anos, está no elenco do reality show Ilha da Tentação, do Prime Video. Ela e seu noivo, Cordeiro Rodrigues, aceitaram ir para o confinamento em uma ilha e passarem por tentações com pessoas solteiras em um teste de fidelidade.

Depois das gravações, ela analisou sua participação e como foi a experiência de encarar o teste. "Foi uma das experiências mais difíceis que eu já vivi porque entrei muito segura do meu relacionamento e já na primeira dinâmica fiquei muito abalada. Ficamos isolados, tive crises, só conseguia pensar no comportamento dele. O reality foi um processo de autoanálise, autoconhecimento, amadurecimento... Me deixou mais forte, mas também mais esperta e mais racional", disse ela.

E completou: "É um jogo tenso, misterioso e ao mesmo tempo ‘proibido’. Mexe com nossos desejos e com nosso ego também. A grande dificuldade é lidar com traição e culpa porque ficamos isolados. Não sabia o que ele estava fazendo e vice-versa. Tudo isso gera insegurança, é aquele medo de fazer escolhas erradas, de lidar com as consequências, do que vão falar aqui fora e de querer voltar atrás".