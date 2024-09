Ex-Garota do tempo da TV entra em reality show: ‘Traição e culpa’

Ex-Garota do tempo de afiliada da Globo, Rayssa Coutinho está no elenco do reality show Ilha da Tentação e conta sobre a experiência

Ex-Garota do tempo da Rede Amazônica, afiliada da Globo, a jornalista Rayssa Coutinho, de 31 anos, está no elenco do reality show Ilha da Tentação, do Prime Video. Ela e seu noivo, Cordeiro Rodrigues, aceitaram ir para o confinamento em uma ilha e passarem por tentações com pessoas solteiras em um teste de fidelidade.

Depois das gravações, ela analisou sua participação e como foi a experiência de encarar o teste. "Foi uma das experiências mais difíceis que eu já vivi porque entrei muito segura do meu relacionamento e já na primeira dinâmica fiquei muito abalada. Ficamos isolados, tive crises, só conseguia pensar no comportamento dele. O reality foi um processo de autoanálise, autoconhecimento, amadurecimento... Me deixou mais forte, mas também mais esperta e mais racional", disse ela.

E completou: "É um jogo tenso, misterioso e ao mesmo tempo ‘proibido’. Mexe com nossos desejos e com nosso ego também. A grande dificuldade é lidar com traição e culpa porque ficamos isolados. Não sabia o que ele estava fazendo e vice-versa. Tudo isso gera insegurança, é aquele medo de fazer escolhas erradas, de lidar com as consequências, do que vão falar aqui fora e de querer voltar atrás".

No entanto, o status do relacionamento deles depois do reality show ainda é uma incógnita. Ela pretende revelar se eles continuam juntos apenas depois da exibição de todos os episódios de Ilha da Tentação.